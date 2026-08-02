고경표, 먹먹한 가족사 "입대 때 母 투병 들어…전역 6개월 뒤 보내드려" ('롤러코스터')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고경표가 입대를 앞두고 어머니의 투병 소식을 들었던 당시를 떠올리며 먹먹한 가족사를 고백했다.

Advertisement

2일 방송된 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽 테마파크 투어를 마무리하며 속마음을 나눴다.

이날 노홍철은 빠니보틀과 이야기 중 "(최강록)형도 그렇고 경표도 그렇고 사연이 많더라"면서 3일 차 놀이공원에서 고경표와 나눴던 대화를 떠올렸다.

당시 노홍철은 빵 등을 먹는 고경표를 보며 "혈압 괜찮냐"라며 걱정했다. 그동안 고경표는 고혈압으로 인해서 매일 혈압을 체크하는 모습을 보여왔기 때문이다.

Advertisement

이에 고경표는 "고혈압이 언제부터 있었는지 모르겠는데 알게 된 게 28살 입대할 때 혈압 때문에 귀가 조치 대상자였다"라고 털어놨다. 그는 "근데 입대한다고 기사 나고, 먼 곳까지 팬들이 와주셔서 인사하고 입대를 했는데 선택하라고 하더라. 돌아가도 된다고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 "입대할 때 어머니 투병 소식을 듣기도 했다"라면서 "진짜 고민을 많이 했는데 '그냥 빨리 갔다 오자. 엄마 그때까지 살아계실 거야'라는 믿음으로 입대했다"라고 했다. 그는 "전역해서 6개월 정도 어머니랑 시간 보내다가 어머니 보내드리고 30대를 시작했다"라고 밝혔다.

고경표는 "덕분에 또 내가 삶을 대하는 태도도 많이 바뀌었다. 어머니가 돌아가신 건 슬프지만 나한테는 또 전화위복의 기회가 된 것 같다"라면서 "어머니 몫까지 삶을 즐기고 있다"라고 했다.

Advertisement

이를 들은 노홍철은 "어머니께서 멋진 작품 많이 한 것도 보시고 정말 좋아하셨겠다"라고 하자, 고경표는 "아마 지금도 보고 계실 거다"라고 전했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com