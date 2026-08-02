성시경, 주량 도대체 어느 정도길래.."강호동 10년 만에 처음으로 토해" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 성시경이 강호동을 토하게 만든 일화를 공개했다.

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2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 조현아가 자신의 캠핑장으로 이상형 성시경을 초대해 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 '연예계 대표 주당'으로 꼽히는 성시경은 과거 강호동과 술을 마셨던 에피소드를 털어놨다. 그는 "26년 전에 만난 호동이 형은 지금도 최고지만 정말 최고였다"며 운을 뗐다.

이어 "그때 '성시경이 술을 제일 잘 마신다'는 소문이 났는데 나는 어디를 가든 '호동이 형이 최고다. 술 대결은 인간끼리 하는 거지 천하장사랑 하는 게 아니다. 호동이 형은 우리 같은 인간이랑 술 대결하는 사람이 아니다'라고 하고 다녔다"고 말했다.

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성시경은 "그 이야기를 내가 너무 많이 하고 다니니까 호동이 형은 내가 너무 예쁜 거다. 어느 날 3차 정도 되는 술자리에서 만났는데 형은 내가 자기를 그렇게 생각하니까 나한테 좋은 모습 보여주려고 계속 마셨다. 내가 '부탁이니까 천천히 드세요'라고 해도 계속 마셨다"며 당시를 떠올렸다.

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하지만 강호동은 무리한 탓에 결국 귀가하던 길에 토를 했다고. 성시경은 "신발에 토가 묻어서 자갈로 떼다가 아침에 해가 떴다고 하더라. 그때 내가 자려고 준비하는데 전화가 와서 '나 토했다. 10년 만에 처음 토했다'고 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.

성시경의 절친인 또 다른 '주당' 신동엽은 "성시경이 취한 걸 본 적이 없다. 항상 그전에 내가 먼저 취한다"고 털어놔 웃음을 안겼다.