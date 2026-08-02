박소현, 충격적인 소식좌 DNA "부모님과 라면 한 봉지 나눠 먹어" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박소현이 남다른 '소식좌 DNA'를 공개해 모두를 놀라게 했다.

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2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 과거 예능 '골드미스가 간다'(이하 '골미다') 멤버 양정아, 박소현, 예지원, 신봉선이 16년 만에 다시 뭉쳤다.

이날 박소현은 식사 자리에서도 음식에 거의 손을 대지 않았고, 이를 본 양정아는 "어른들이 알면 혼날 애들이다. 입 짧은 애들"이라고 말했다.

이에 신봉선은 "'골미다'할 때 생각나냐. 촬영 때 밥차가 오면 소현 언니는 늘 밥을 안 먹었다. 그 당시는 '소식좌'라는 단어도 없었다"며 "언니는 맨날 라떼 한 잔을 밥으로 계속 먹었다. 언니 집안 사람들도 다 그러냐"고 물었다.

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박소현은 "옛날 어른들이 보면 되게 싫어할 스타일인데 우리 집은 아버지랑 나랑 즉석밥 한 개 데우면 둘이 먹어도 하나를 다 못 먹는다"며 남다른 '소식좌 DNA'를 공개했다.

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이어 "라면 한 봉지를 끓이면 엄마, 아빠, 나 셋이서 먹는다. 그때는 그래도 달걀을 풀 수 있다. 아빠랑 나랑 둘이 먹으면 배불러서 달걀을 못 풀어 먹는다"고 말해 놀라움을 안겼다.

또 박소현은 하루 식단에 대해 "원래 한 끼 먹었는데 요즘은 많이 늘어서 두 끼 먹는다. 아침에 늦게 일어나서 아이스 바닐라 라떼나 우유 한 잔을 2시까지 마신다"고 설명했다.

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이어 "2시 이후에 늦게 밥을 먹는다. 라디오 가기 전에 먹고 싶은 걸 먹는데 방울토마토 2~3개 정도랑 조금 먹는다"고 밝혀 충격을 자아냈다.

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박소현은 짜장면을 먹느냐는 질문에는 "짜장라면도 좋아하고 짜장면도 먹는다. 그런데 한 번도 짜장면을 비벼서 먹어본 적은 없다"며 "짜장면이 나오면 그대로 두세 젓가락을 빼서 (소스가) 묻은 걸로만 먹는다"고 답해 놀라움을 더했다.