최수영 "남편 파이팅"…닉네임 '수영 남편' 권성준, 결국 ★ 선택받았다 ('냉부해')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 최수영이 자신을 오랫동안 이상형으로 꼽아온 권성준 셰프를 만나 유쾌한 케미를 선보였다.

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2일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 최수영의 냉장고 속 재료를 이용한 셰프들의 15분 요리 대결이 펼쳐졌다.

이날 MC김성주는 "수영 씨는 조금 더 일찍 나오셨어야 했다. 이분 기다리다가 목이 빠질 뻔한 사람이 있다. 권성준 셰프다"라고 말했다.

권성준은 앞서 임윤아 출연 당시 "팬카페 활동명이 '수영 남편'이었다"라면서 수영을 향한 팬심을 드러냈던바. 해당 방송을 본 수영은 SNS에 인증하며 화답하기도 했다.

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드디어 이날 최수영을 직접 만난 권성준은 "인사부터 드리겠다. 셰프 권성준이다"라고 인사를 해 웃음을 안겼다. 그는 "오늘 심장이 너무 뛴다. 눈을 못 쳐다보겠다"라며 팬심을 드러냈다.

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이에 최수영은 "그때 당시 내 팬이 많이 없었다. 태연, 티파니 영, 윤아 씨가 팬이 많았고 나는 보통 닉네임이 있으면 내가 기억할 정도로 소수였다"라고 밝혔다.

권성준은 최수영이 원픽이었던 이유에 대해 "내가 사지가 좀 짧아서 긴 분들을 좋아한다. 소녀시대에서 가장 사지가 긴 매력이 있었다"라면서 "또 특유의 춤 출 때 느낌이 있다. 머리카락을 쳐서 넘기시는데 멋있다"라고 했다.

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이후 최수영은 "너무 바빠서 음식을 잘 못 챙겨 먹는다. 샐러드나 간단한 김밥만 먹다 보니 엄청 고급스럽고 호화로운 요리가 너무 먹고 싶다"라면서 "공주의 기세를 채울 수 있는 호화스러운 요리"를 주문했다.

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이에 권성준은 "이날만을 기다렸다"라면서 '공주 요리의 규칙' 주제를 선택한 뒤 의욕을 드러냈다. 그러나 이때 김성주는 "권성준 셰프가 아이돌 냉장고가 공개됐을 때 10전 전패다"라고 하자, 권성준은 "첫 아이돌인 수영 님께 별을 받기 전에 다른 아이돌 별을 받을 수 없다"라고 했다. 이어 "남자에게 있어서 첫사랑이란"이라며 의미심장한 말을 꺼내자 출연진들의 비명이 터져 나오며 현장은 웃음으로 가득 찼다.

본격적인 15분 요리가 진행된 가운데 김성주는 권성준의 음식을 맛본 뒤 "오늘도 어려울 것 같다. 감칠맛이 없다"라고 평가했다. 이때 최수영은 "남편 파이팅"이라며 응원에 나서 눈길을 끌었다.

이후 권성준 셰프의 완성된 요리를 맛본 최수영은 한입 먹자마자 갑자기 뱉는 시늉을 해 모두를 놀라게 했다. 그러나 곧바로 권성준을 향해 손하트를 날려 눈길을 끌었다.

결국 최수영의 선택은 권성준의 요리였다. 최수영은 "디저트가 너무 맛있었다"며 최종 선택 이유를 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com