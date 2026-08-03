이은결, 인감 맡겼다 '9대1, 10년 노예 계약서' 발견…"전성기 수익 0원" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 30년 차 마술사 이은결이 믿었던 지인에게 인감을 맡겼다가 자신도 몰랐던 10년짜리 불공정 계약서를 발견했던 충격적인 과거를 털어놨다.

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2일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 공식 SNS를 통해 "세계 무대를 휩쓴 이은결, 그러나 수익은 0원?! 전성기에 브레이크를 건 9:1 노예 계약의 정체는?"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 "이은결 씨가 섭외, 공연으로 바쁠 때였는데, 많은 분이 '이렇게 승승장구하니까 돈 많이 벌었을 거다'고 생각했을 텐데 이때 돈을 하나도 못 벌었다는 게 무슨 일이냐"라고 물었다.

이에 이은결은 "가족처럼 느꼈던 형과 같이 회사를 차렸다. 그분한테 인감까지 맡겼다"라고 말하자, 유재석은 "아 인감"이라며 탄식을 내뱉었다.

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이은결은 "항상 결제할 게 너무 많다고 해서 가져갔다"라고 설명했고, 유재석은 "결제할 걸 보고 본인이 인감을 찍어줬어야지"라고 안타까워했다.

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이은결은 "너무 바쁜 스케줄을 하면서 '너 때문에 밀린다. 빨리 해야 한다'고 하더라"면서 "내가 모르는 계약서가 있더라. 10년간 9대1인 노예 계약 같은 계약을 하고 있었다. 내가 1이었다"라고 밝혀 충격을 안겼다.

그는 "그때 한겨울인데도 난방이 안 되는 지하 연습실에서 덜덜 떨고 감기 걸려 가면서 공연을 준비했었다"라고 하자, 유재석은 "10년을 유지한 거냐"라고 물었다.

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이은결은 "아니다. 추운 연습실에서 연습하는 모습을 부모님이 보시고 발칵 뒤집혔다"라며 "그때 계약서를 발견하게 됐다. '난 이런 계약서를 본 적이 없다'라면서 싸우게 됐다"라고 털어놨다.

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또한 유재석은 "마술 도구에 투자한 돈이 200억"이라고 말하자, 이은결은 "추정이 안 된다"라고 솔직하게 말했다.

그는 "기차가 나타나 떠올라서 날아가는 장면만 해도 당시 제작비만 2억 5천만 원 정도 들었다"라면서 "이후 미술팀과 전체적인 미술 작업을 하고, 연기 효과나 세부적인 부분까지 계속 수정하다 보면 비용이 계속 들어간다"라고 설명했다.

이은결은 마술 중 아찔한 실패의 순간도 떠올렸다. 그는 "너무 많다. 첫 공연 때 마지막 클라이맥스를 위해 스토리를 다 쌓아서 짠 했는데 헬리콥터가 안 나타났다"라고 떠올렸다.

이어 "장막을 걷으려고 했는데 뒤에서 스태프가 '안 된다'라고 소리치더라"라면서 "그때는 처음이라서 어떻게 대처해야 할지 몰랐다"라고 말했다. 이은결은 "지금은 다 방법이 있다. 안 됐을 때 플랜B, 플랜C가 다 만들어져 있다"라면서 "그 당시에는 그게 없었다"라고 덧붙였다.

결국 첫 공연은 아쉬운 결과로 남았다. 이은결은 "첫날 공연은 망해서 다 환불해 드렸다"라면서 "아직도 그 무대를 본 관객들한테 너무 죄송스럽다. 그게 나한테는 굉장히 큰 교훈이 된 것 같다"라고 전했다.

한편 이은결은 국내를 대표하는 일루셔니스트로, 30년간 대한민국 마술을 세계적인 수준으로 끌어올렸다.

anjee85@sportschosun.com