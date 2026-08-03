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심규덕, 이아영과 재혼 앞두고.."결혼식장 들어갈 수 있을지" 심경 토로

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심규덕, 이아영과 재혼 앞두고.."결혼식장 들어갈 수 있을지" 심경 토로

[스포츠조선 조윤선 기자] '돌싱글즈' 출신 심규덕이 '연애전쟁' 출연 후폭풍에 힘든 심경을 토로했다.

2일 심규덕과 이아영의 채널에는 '심규덕♥이아영 연애전쟁 방송 그 후, 인스타 무물 Q&A (니덕내탓)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 JTBC '연애전쟁' 출연 이후에도 결혼에 대한 확신이 여전한지에 대한 질문을 받았다. 이에 이아영은 방송 이후 자신보다 더 큰 비난을 받은 심규덕을 바라보며 "아직 회복이 안 되지 않았냐"며 걱정했다.

심규덕은 "결혼하고 싶은 마음은 훨씬 더 커졌는데 이 상태로 결혼식장에 들어갈 수 있을지는 모르겠다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 이를 들은 이아영은 "회복기가 필요하다"며 "나는 미뤄도 좋다고 본다"고 말했다.

그러자 심규덕은 "이런 심리 상태가 너무 오랜만"이라며 "미루는 건 아니고 내 책임감이 있고 사람들을 불렀으니까 할 거다. 그런데 '1~2주 안에 회복할 수 있을까'라는 생각이 좀 든다"고 속내를 밝혔다.

이어 심규덕은 이아영과 결혼을 결심하게 된 결정적인 순간도 털어놨다. 그는 "스튜디오에서 촬영했을 때 댓글 같은 게 걱정돼서 힘든 게 아니라 내가 되게 좋아하던 연예인들이 날 비난하니까 공황이 오고 어지럽고 호흡이 가빠졌다"며 당시를 떠올렸다.

그러면서 "내가 진짜 나쁜 사람이라는 걸 깨닫고 고개 숙이고 있다가 고개를 들어서 앞을 봤는데 자기(이아영)가 날 보고 웃고 있더라. 그때 심정적으로 연예인들이 안 보였다. 위로가 됐다"며 진심을 고백했다.

심규덕, 이아영과 재혼 앞두고.."결혼식장 들어갈 수 있을지" 심경 토로

또 "앞으로 살면서 이런 실수들이 없어야겠지만 또 실수할 수도 있고, 비난받을 수도 있는 상황이 있을 거다. 만약에 그때 아내가 같이 비난하면 되게 힘들 것 같다. 그런데 그런 사람들이 훨씬 더 많다"며 "가족들이 장벽 쳐주는 경우도 있지만 '그럴 줄 알았다'고 하는 경우도 의외로 더 많은데 자기는 날 위로해 줬다"고 말했다.

이어 "사람들한테 그래도 나에 대해 '착한 사람'이라고 먼저 이야기해 주니까 아으로 내가 살다가 문제가 있거나 어려운 일이 있어도 위로가 되겠다는 생각이 들었고, 그래서 이 사람과 결혼해야겠다고 했었나 보다라는 답도 스스로 찾았다"며 이아영을 향한 애정을 드러냈다.

한편 MBN '돌싱글즈' 출신 이아영과 '돌싱글즈5' 출신 심규덕은 지난해 1월 연인으로 발전해 현재 재혼을 앞두고 있다. 두 사람은 지난달 21일 방송된 '연애전쟁'에 출연해 재혼을 준비하며 겪는 갈등을 공개했다. 당시 이아영의 퇴사 이후 홀로 생활비를 부담하고 있던 심규덕은 이아영의 소비 습관에 불만을 드러냈고, 이 과정에서 막말해 논란이 일었다.

이 가운데 두 사람은 방송 하루 전 커플 유튜브 채널을 개설한 뒤 "실제로는 사이가 좋아 결혼하는 것"이라고 밝혀 진정성 논란까지 불거졌다. 일각에서는 방송 내용이 연출된 것 아니냐는 이른바 '주작 방송' 의혹도 제기됐다.

논란이 커지자 이아영은 "'연애전쟁'은 대본 없는 방송인 것도 맞고, 결혼을 앞둔 상황에 각자 고민했던 것도 맞는데, 이로 인해 진정성이 부족하게 느껴졌다면 죄송하다"고 사과했다.

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