'4개월만 이혼' 이선정, 전남편 LJ 소환에 속내 고백 "감정 다 소모해 후회 없어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 이선정이 전남편 LJ에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.
최근 이선정의 채널에는 '맘보걸 이선정×김부용 30년 우정 폭탄 발언 대잔치!'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 김부용은 이선정의 이혼 사실을 뒤늦게 떠올리며 "갔다 왔구나. 까맣게 잊고 있었다"고 말했다. 이에 이선정은 "너무 옛날이라 까먹을 수 있다"며 웃어넘겼다.
그러자 김부용은 "'선정스럽게'(유튜브 채널)가 확 뜨려면 그 아이(전남편)를 한번 초청해라. 술 마시면서 이런저런 이야기를 하면 구독자 100만 금방 간다"며 "한번 나오라고 내가 다리 놔줘?"라며 농담을 던졌다.
이를 들은 이선정은 "죽이고 싶다"며 발끈했고, 김부용은 "다 풀고 사는 거다. 풀고 좋게 좋게 지내는 게 좋은 거다"라며 너스레를 떨었다.
이선정은 "나는 나쁜 감정이 없다. 사람이 감정을 다 소모하다 보면 후회가 없다. 그래서 나는 나쁜 감정이 없다"고 솔직한 심경을 밝혔다.
이어 김부용은 '2대 맘보걸' 서유정을 언급하며 "유정이랑 오랜만에 연락해서 너(이선정) 이야기를 했다"며 "한번 다 같이 보자고 했다. 행사라도 있으면 행사 같이 뛰자고 했다"고 말했다. 그러면서 "나는 되게 놀랐던 게 유정이가 결혼한 것도 몰랐고, 이혼한 것도 몰랐다"며 "(맘보걸) 1기, 2기가 둘 다 이혼했다니까 마음이 안 좋다"고 털어놨다.
이에 이선정은 "맘보걸의 저주"라고 농담해 웃음을 자아냈다.
그런가 하면 김부용은 "어릴 때는 큰일이라고 생각했던 것들도 지금은 잠깐 웃고, 자고 일어나면 지나가는 일들"이라며 "이걸 예전에도 알았더라면 선정이가 잘 살고 있었을 것"이라고 또다시 이혼을 언급했다.
이에 이선정은 "나한테 왜 이러냐"고 울컥했고, 김부용은 "결혼한 사람이 너밖에 없다"고 말해 웃음을 안겼다.
이를 듣던 이연수는 "그래도 우리보다 낫다. 한 번은 경험해 보지 않았냐. 나는 경험이 중요하다고 생각한다"고 말했고, 이선정은 "그런 경험은 안 해도 된다. 하지 마라"라고 단호하게 답했다.
한편 이선정은 1996년 가수 김부용의 '풍요 속의 빈곤' 무대에서 1대 '맘보걸'로 데뷔했다. 이후 2012년 방송인 LJ와 만난 지 45일 만에 혼인 신고해 화제를 모았으나, 약 4개월 만에 이혼 소식을 전했다.