'추신수♥' 하원미, 美 빨래방서 옷 전부 도둑 맞았다 "훔쳐간 사람 재수 없어라"

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[스포츠조선 정안지 기자]전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 미국 캘리포니아 빨래방에서 자신의 옷과 아들 유니폼을 도난당한 사실을 전하며 황당한 심경을 드러냈다.

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하원미는 2일 자신의 SNS를 통해 "텍사스에서 온 시골 쥐, 캘리포니아에서 도둑맞았다"라고 전했다.

그는 "더러운 유니폼 빨래방 가져갔다가 전부 도둑맞은 거 실화냐"라며 믿기 어려운 상황을 전했다. 이어 "제발 우리 건우 유니폼이랑 내 옷 훔쳐 간 사람 재수 없어라"라며 "아니 진짜 이거 맞냐"라며 황당함을 감추지 못했다.

하원미는 "돈 몇 푼 아끼려고 호텔 세탁 서비스 안 하고 빨래방 셀프 세탁하러 왔다가 이런 일을 당했다"라면서 "추건우 얼마나 더 좋은 일 생기려고 이런 황당한 일이 생기는지"라고 전했다.

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그러면서 그는 "어제까지 '캘리포니아 너무 좋다. 여기서 살고 싶다'고 했는데, 아니 이제 집에 가고 싶다"라고 허탈한 심경을 전했다.

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추신수, 하원미의 둘째 아들 추건우는 미국 야구계에서 주목받고 있는 유망주다. 현재 미국 IMG 아카데미 소속 외야수로 활약 중이며, 미국 아마추어 유망주 랭킹에서 전국 상위권 평가를 받고 있다. 최근에는 타구 속도 169.6km를 기록하며 화제를 모으기도 했다.

한편, 하원미는 2004년 야구선수 추신수와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 현재는 유튜버와 필라테스 강사로 활동 중이다.

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추신수와 하원미 가족은 미국 텍사스주에 위치한 약 5500평 규모의 대저택에 거주하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com