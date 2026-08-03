고경표 "'투병' 엄마 살아계실 거야"…고혈압 귀가 조치에도 입대 결심('롤러코스터')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고경표가 입대 후 고혈압으로 귀가 조치 대상 판정을 받았던 사연과 함께, 당시 어머니의 투병 소식을 듣고도 입대를 결심했던 이유를 털어놓으며 먹먹함을 안겼다.

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2일 방송된 MBC '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽 테마파크 투어를 마무리하며 속마음을 나눴다.

이날 고경표는 "고혈압이 언제부터 있었는지 모르겠는데 알게 된 게 28살 입대할 때 혈압 때문에 귀가 조치 대상자였다"라고 털어놨다.

그동안 여행 내내 숙소에서 꾸준히 혈압을 체크했던 이유도 이 때문이었다.

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그는 "입대한다고 기사도 나고 먼 곳까지 팬들이 와주셔서 인사하고 입대를 했는데, 돌아가도 된다며 선택하라고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

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하지만 그보다 더 큰 고민이 있었다. 고경표는 "입대할 때 어머니 투병 소식도 듣기도 했다"라면서 "진짜 고민을 많이 했는데 '그냥 빨리 갔다 오자. 엄마 그때까지 살아계실 거야'라는 믿음으로 입대했다"라며 깊은 고민 끝에 입대를 결심한 사실을 털어놨다.

그는 "전역해서 6개월 정도 어머니랑 시간 보내다가 어머니 보내드리고 30대를 시작했다"라고 담담하게 말해 안타까움을 자아냈다.

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고경표는 '진짜 마음이 무거웠겠다'는 노홍철의 말에 "덕분에 내가 삶을 대하는 태도도 많이 바뀌었다. 어머니가 돌아가신 건 슬프지만 나한테는 또 전화위복의 기회가 된 것 같다"라고 말했다. 그러면서 "어머니 몫까지 삶을 즐기고 있다"라고 덧붙였다.

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이를 들은 노홍철은 "어머니께서 경표 멋진 작품 많이 한 것도 보시고 정말 좋아하셨겠다"라고 하자, 고경표는 "아마 지금도 보고 계실 거다"라며 웃었다. 고경표는 "이 순간들이 얼마나 소중한지 안다"라면서 답사 다니는 순간마다 하루하루 진심을 다하는 모습으로 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com