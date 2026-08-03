리센느 원이 끝까지 지킨 담임, '일진설' 잠재우고 SNS 삭제 "타인 심사 말라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 리센느 원이의 학교폭력(일진) 의혹을 직접 반박하며 제자를 지켰던 중학교 담임교사가 논란이 마무리되자 SNS 계정을 삭제했다.

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그는 "이제 일이 잘 해결된 듯하다"며 마지막 글을 남기고 계정을 정리했다.

원이의 중학교 담임이라고 밝힌 A씨는 지난 2일 SNS를 통해 "안녕하세요. 원이 담임입니다"라며 "이제 일이 잘 해결된 듯하니 이만 계정을 삭제하려고 한다"고 밝혔다.

이어 "다만 이번 논란을 만든 이들에게 꼭 전하고 싶은 말이 있어 몇 마디 남기고 가겠다"며 장문의 글을 공개했다.

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그는 "응원해 주셔서 감사했다. 앞으로도 원이를 예쁘게 봐주시고 잘 부탁드린다"고 제자를 향한 응원을 당부했다.

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A씨는 이번 논란을 계기로 온라인 문화에 대한 생각도 전했다. 그는 "SNS가 발달했지만 오히려 소통은 사라지고 일방향식 발언만 넘쳐나 이해와 배려가 부족한 시대가 된 것 같다"고 지적했다.

또 "사람은 누구나 실수할 수 있고 의도치 않게 타인에게 상처를 줄 수도 있다"며 "타인을 심사하듯 바라보기보다 장점을 먼저 보고 단점은 너그럽게 이해할 수 있는 세상이 됐으면 한다"고 적었다.

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논어의 '삼인행 필유아사(三人行 必有我師)'를 인용한 그는 "누구에게나 배울 점은 있다"며 "우리가 먼저 자신을 사랑하고, 그 사랑이 타인에게까지 이어질 수 있는 삶을 살아가길 바란다"고 글을 마무리했다.

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앞서 A씨는 온라인 커뮤니티를 중심으로 원이의 학교폭력 의혹이 확산되자 직접 SNS 계정을 개설해 제자의 학창 시절을 증언했다.

그는 졸업앨범과 학생회 활동 사진, 과거 편지 등을 공개하며 원이가 중학교 시절 전교 학생회 임원으로 활동한 성실한 학생이었다고 밝혔다.

담임교사의 증언 이후 온라인에서는 허위 의혹 제기에 대한 비판이 이어졌고, 원이의 학교폭력 의혹을 처음 제기했던 작성자는 관련 게시글을 삭제한 뒤 계정을 정리한 것으로 전해졌다.

논란이 일단락되자 A씨 역시 "잘 해결된 듯하다"는 말을 남긴 뒤 자신의 SNS 계정을 삭제하며 이번 일을 마무리했다.

narusi@sportschosun.com