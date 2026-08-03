'환연2' 성해은, 하와이 파도에 쫄딱 젖었다…반전 글래머 몸매 깜짝

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애2' 출신 성해은이 하와이 여행 중 예상치 못한 파도 세례를 맞은 근황을 공개했다.

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성해은은 2일 자신의 SNS에 해외여행 중 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 하와이 해변을 거닐던 성해은이 갑작스럽게 밀려온 파도에 흠뻑 젖는 모습이 담겼다. 화이트 롱드레스는 순식간에 물에 젖었고 드레스 사이로 드러난 군살 없는 몸매가 시선을 사로잡았다. 파도에 놀란 듯 입을 벌리고 양손을 든 채 웃는 모습에서는 꾸밈없는 매력도 엿보였다.

앞서 성해은은 하와이 여행 사진과 함께 "천국은 하와이 같겠지"라는 글을 남기며 현지에서의 여유로운 일상을 공개한 바 있다. 비키니 차림으로 해변을 즐기는 사진도 함께 올리며 건강미 넘치는 몸매를 뽐내 화제를 모았다.

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한편 성해은은 승무원 출신으로 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 방송 당시 시즌을 대표하는 출연자로 주목받았고 현재는 유튜브와 SNS를 중심으로 인플루언서 활동을 이어가며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com