'의사♥' 박은영, 충격적 위생 상태..."빨래 썩고 화장실서 버섯 자라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 셰프 박은영이 배우 최수영과 '귀차니즘' 공감대를 형성하려다 충격적인 위생 상태를 고백해 스튜디오를 초토화시켰다.

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지난 2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 소녀시대 출신 배우 최수영이 게스트로 출연해 남다른 일상을 전했다.

이날 최수영은 "요리하는 건 좋아하는데 치우는 게 너무 귀찮다"라며 "도마를 쓸지 말지 고민하다가 가위로 해결될 것 같으면 '역시 도마를 안 써도 되는구나' 한다"라고 털어놓으며 남다른 귀차니즘 면모로 공감을 자아냈다.

이를 듣던 박은영 셰프는 자신의 경험을 꺼내며 격한 공감을 시도했다.

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하지만 박은영의 입에서 나온 경험담은 출연진들을 경악하게 만들었다.

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박은영은 "저는 홍콩에 살 때 빨래를 계속 미루고 모으다가 더 이상 입을 옷이 없어서 '이제 빨래해야겠다' 하고 빨래 더미를 들었는데 옷이 다 썩어 있었다"고 밝혀 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.

예상치 못한 박은영의 거침없는 폭로에 MC 안정환은 "그건 귀찮은 게 아니라 더러운 거 아니냐"며 사이다 돌직구를 날렸다.

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그럼에도 박은영은 태연하게 "홍콩 집 화장실에서 버섯이 자라기도 했다"고 덧붙여 웃음을 폭발시켰다.

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상상을 초월하는 위생 상태가 공개되자, 당초 귀차니즘을 이야기하던 최수영마저 황급히 선을 그었다.

최수영은 "전 그 정도는 아니다"라고 손사래를 치며 박은영과 격렬한 거리두기에 나섰고, 박은영은 최수영과의 '귀차니즘' 동맹 결성 실패와 함께 충격적인 손절(?)을 당해 이날 방송의 최고 명장면을 완성했다.

한편 박은영은 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사:요리 계급 전쟁'에 출연, '중식여신' 수식어를 얻으며 주목받았다. 지난 5월 성형외과 의사와 결혼했다.

narusi@sportschosun.com