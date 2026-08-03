한서희, 외국인 모델과 ‘열애설’ 사실 아니었다..."파장 이렇게 클 줄 몰라"

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[스포츠조선 박아람 기자] 아이돌 연습생 출신 인플루언서 한서희가 외국인 남성과 불거진 열애설을 하루 만에 직접 해명하며 해프닝으로 일단락시켰다.

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한서희는 3일 개인 계정을 통해 외국인 모델 아서 모레노와 다정하게 찍은 사진들을 공개했다.

당시 그는 "내 남자에 대한 관심에 감사하다", "정상적인 사람이니 억측은 자제해달라"라며 마치 교제를 인정하는 듯한 뉘앙스를 풍겨 큰 관심을 모았다.

하지만 이는 실제 연인이 아닌 광고 촬영의 일환이었다. 하루 뒤 한서희는 "열애설의 진실"이라는 설명과 함께 사주풀이 사이트를 홍보하는 릴스 영상을 게재했다. 이어 "실제 연인은 없고 여러분이 제 애인"이라며 파장이 이렇게 클 줄 몰랐다고 털어놨다.

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팬들과 누리꾼들의 낚시성 마케팅이라는 지적이 이어지자, 한서희는 "여성들을 위한 콘텐츠라 응원 받을 줄 알았는데 반응이 달라 당황스럽다"며 "인생이 뜻대로 안 돼서 오히려 재미있다"고 심경을 전했다.

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한편 한서희는 오디션 프로그램 출신으로 얼굴을 알렸으나, 과거 마약 투약 혐의로 징역형을 선고받고 복역한 뒤 2023년 말 출소한 바 있다.

tokkig@sportschosun.com