손종원 셰프에 놀란 감독 극찬 "최고의 식사"...맷 데이먼, 샤를리즈 테론과 방문

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[스포츠조선 조민정 기자] 크리스토퍼 놀란 감독이 한국에서 맛본 한식 코스 요리에 "최고의 식사였다"며 엄지를 치켜세웠다.

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영화 '오디세이' 홍보를 위해 내한한 크리스토퍼 놀란 감독은 엠마 토마스 프로듀서, 배우 맷 데이먼, 샤를리즈 테론과 함께 지난 1일 서울의 파인다이닝 레스토랑 '이타닉 가든'을 찾았다.

이곳은 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'와 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014' 등에 출연한 손종원 셰프가 이끄는 레스토랑이다.

'오디세이' 팀은 한국 제철 식재료를 활용한 코스 요리를 즐기며 한국 미식 문화를 경험했다. 식사를 마친 크리스토퍼 놀란 감독은 "최고의 식사였다"는 소감을 전하며 만족감을 드러낸 것으로 알려졌다.

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이날 만찬에서는 특별한 생일 이벤트도 마련됐다. 크리스토퍼 놀란 감독의 생일을 기념해 영화의 핵심 소재인 '트로이 목마'를 모티브로 만든 디저트가 깜짝 등장했고 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서, 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 손종원 셰프가 함께 기념사진을 남기며 뜻깊은 시간을 보냈다.

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앞서 내한 첫 일정으로 KBO리그 프로야구 경기를 직접 관람했던 '오디세이' 팀은 한국 미식까지 체험하며 다양한 한국 문화를 즐기는 모습으로 화제를 모으고 있다.

한편 '오디세이' 팀은 오는 4일 레드카펫 행사를 통해 국내 팬들과 직접 만날 예정이다. 영화 '오디세이'는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 고향으로 돌아가기 위해 신들의 분노와 운명에 맞서는 여정을 그린 작품으로 맷 데이먼을 비롯해 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 젠데이아, 로버트 패틴슨, 샤를리즈 테론 등이 출연한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com