'다운증후군 작가' 서은혜, ♥조영남과 이혼설에 '키스 영상' 공개..."잘 살고 있어요"

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[스포츠조선 김수현기자] 다운증후군 작가 겸 배우 서은혜가 남편 조영남과의 달달한 신혼 일상을 공개하며 최근 불거졌던 이혼설을 다시 한번 무색하게 만들었다.

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3일 서은혜는 자신의 SNS를 통해 "중년은 안 해"라는 짧은 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 남편 조영남과 다정한 시간을 보내는 서은혜의 모습이 담겼다. 서은혜는 남편을 사랑스럽게 바라보며 "오빠 귀여워"라고 애교를 부렸고, 이에 조영남은 아내에게 입맞춤을 하며 애정을 표현했다.

이어 조영남은 "장인어른, 장모님도"라며 부모님에게도 뽀뽀를 해보라고 권했지만, 서은혜는 "(부모님은) 안 한다. 중년이라"라고 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.

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특히 이번 영상은 최근 온라인에서 확산된 이혼설 이후 공개된 일상이라는 점에서 더욱 관심을 모았다.

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앞서 서은혜는 지난달 31일 유튜브 채널 '니얼굴은혜씨' 커뮤니티를 통해 "저흰 잘 살고 있어요"라는 글을 올리며 가짜뉴스를 직접 반박했다.

그는 "저희 부부가 이혼했다는 가짜 뉴스와 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 저희는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"고 밝혔다.

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이어 "저희 부부는 특별한 일이 없는 한 늘 카페에서 손님을 기다리고, 주문받은 그림을 그리고, 틈만 나면 꽁냥꽁냥하고 있다"며 불화설을 일축했다.

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한편 서은혜는 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 이영희 역을 맡아 깊은 인상을 남기며 배우로도 큰 사랑을 받았다. 이후 작가와 배우 활동을 병행하며 활발한 행보를 이어오고 있다.

서은혜는 지난해 5월 발달장애인을 위한 일자리에서 인연을 맺은 8세 연상의 조영남과 결혼했다. 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'과 유튜브 채널 등을 통해 신혼 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com