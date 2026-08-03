"역주행 차량에 자전거까지"…‘박성광♥’ 이솔이, 생사 갈림길 겪은 아찔한 순간

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 최근 운전 중에 아찔했던 일화를 전하며 삶을 향한 깊은 단상을 털어놓았다.

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이솔이는 지난 2일 개인 계정을 통해 희노애락 한 사이클을 돌아봐서 인지, 대부분의 일들에 크게 설레지 않네요. 오히려 어떤 일들을 마주할 때에 괜히 서글픈 마음이 먼저 들기도 하고요. 되돌아 생각해 보니, 삶의 많은 사건들 앞에서 계속 내 탓을 찾고 있었는지 모르겠어요. 뜻밖의 모퉁이를 돌 때마다 겁이 나기도 하지만, 그저 우연으로 다가온 일들일 뿐 내 탓이 아닌 일들에 너무 깊게 마음을 베이지 않기로 다짐하는 하루입니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서도 이솔이는 글을 통해 속마음을 전했다.

그는 "뭘 해도 감흥이 없는 건 마음이 낡아버렸기 때문일까. 어릴 때는 모든 것이 새로웠고 그 설렘 자체가 행복이었다. 이제 남은 큰 사건은 이별과 상실뿐인 것 같다는 생각도 든다. 이 시기를 지나면 또 다른 인생의 챕터가 찾아올까"라고 운을 뗐다.

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이어 "아침 햇살을 보고 있으면 이유 없이 서글퍼질 때가 있다. 아주 구체적인 슬픔은 아니지만 마음 한구석에 눈물 한 방울이 고여 있는 듯한 기분이다. 희로애락을 한 바퀴 돌고 나니 예전처럼 쉽게 설레지 않는 것 같다"라며 솔직한 심정을 전했다.

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특히 이날 겪은 위험천만한 상황을 언급하며 "역주행하는 차량을 봤고, 갑자기 자전거가 앞으로 튀어나와 여러 번 사고가 날 뻔했다. 인생의 큰 사건도 교통사고처럼 찾아오는 것 같다. 잘 피하면 지나가지만 피하지 못하면 사고가 된다"고 덧붙였다.

끝으로 그는 "삶의 많은 일은 우연처럼 다가온다. 되돌아보면 그동안 모든 일의 원인을 내 탓으로 돌리며 살아왔던 것 같다. 내 탓이 아닌 일들에 너무 깊이 상처받지 않기로 다짐한 하루였다"고 의미심장한 깨달음을 전했다.

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한편, 박성광과 2020년에 결혼한 이솔이는 10만 팔로워를 지닌 인플루언서로 활발히 소통 중이다. 지난해에는 여성암 투병 사실을 고백해 많은 이들의 안타까움과 응원을 받았으며, 현재는 검진과 약물 치료를 꾸준히 병행하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com