유재석이 두번이나 챙겼는데…정준원, '놀뭐' 태도 논란 갑론을박

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 정준원이 첫 예능 신고식에서 잔뜩 긴장한 모습을 보이며 시청자들의 엇갈린 반응을 불러왔다.

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지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 숏폼드라마 '찍어유' 특집으로 꾸며졌다. 이날 공효진과 함께 출연한 정준원은 방송 초반부터 다소 긴장한 표정과 굳은 자세를 보여 눈길을 끌었다.

유재석은 "우리 작품 본 적 있냐"고 물었고 정준원은 "가볍게 보기 좋다"고 답했다. 이어 유재석과 주우재는 "왜 이렇게 어정쩡하게 앉아 있냐", "곧 떨어지겠다"며 농담을 건네는 등 긴장을 풀어주기 위해 분위기를 이끌었다.

이후 진행된 '한 문장 챌린지'에서도 정준원은 쉽게 입을 떼지 못했다. 다양한 감정을 담아 한 문장을 연기하는 미션이었지만 그는 "어딜 보고 하면 되냐"고 묻는 등 참여 의지를 보였음에도 막상 자신의 차례가 되자 눈을 감은 채 한동안 말을 잇지 못했다.

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결국 유재석은 "다음 걸로 넘어가겠다"며 상황을 정리했고 허경환이 직접 시범을 보이며 분위기를 띄웠다. 공효진 역시 "시작!"이라고 응원을 보냈지만 정준원은 끝내 챌린지를 마무리하지 못했고 공효진이 대신 연기에 나서며 상황이 정리됐다.

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방송 이후 시청자들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "예능인데 너무 소극적이었다", "배우라면 짧은 연기 미션 정도는 보여줄 수 있었던 것 아니냐", "유재석과 출연진이 계속 분위기를 살려줬는데 아쉬웠다"는 반응을 보였다.

반면 "평소 내향적인 성격이라 긴장한 것 같다", "예능 경험이 거의 없는데 너무 몰아가는 것 아니냐", "오히려 꾸밈없는 모습이라 인간적이었다"며 이해를 보이는 의견도 적지 않았다.

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한편 정준원은 현재 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 공효진과 호흡을 맞추며 시청자들과 만나고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com