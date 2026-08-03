'흑백' 김도윤♥김서연, 4년만 공개연애 선언 "배우 여친 존재 감춘 이유" [공식]

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김서연과 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 출신 김도윤 셰프가 4년째 교제 중인 사실을 직접 공개해 화제를 모았다.
지난달 30일 유튜브 채널 '스튜디오 슬램'에는 'DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안해? (with 김도윤, 김서연)ㅣ사얼빡 1화'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 게스트로 출연한 배우 김서연은 연애와 관련된 고민을 털어놨다.
김서연은 "남자친구가 있다. 만난 지 4년 정도 됐다"고 밝힌 뒤 "그런데 남자친구가 온라인에서는 내 존재를 완전 숨긴다. '뭐가 걸리는게 있나?' '온라인 어장 관리를 하나?' 온갖 상상을 다하게 되더라"며 남자친구가 자신의 SNS 게시물을 공유하거나 태그하지 않아 섭섭했다고 고백했다.
이어 그는 "사실 오늘 이 자리에 남자친구가 같이 나왔다"고 말했고, 스튜디오에는 넷플릭스 '흑백요리사' 시즌1과 시즌2에 출연했던 김도윤 셰프가 등장해 모두를 놀라게 했다.
김도윤은 공개 연애를 하지 않았던 이유에 대해 "한 사람이 실수해서 이슈가 생기면, 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다. 서로를 지키고 싶었다"고 설명했다.
두 사람의 첫 만남에 대한 이야기도 공개됐다. 김서연은 "김도윤이 SNS로 먼저 '삼겹살을 먹자'고 연락해서 만나게 됐다"며 연애를 시작하게 된 계기를 전했다.
현재 서로의 SNS 계정을 팔로우하지 않는 이유도 솔직하게 밝혔다. 김서연은 "싸우면서 (SNS를) 차단하고 풀고를 하도 많이 하다 보니 이제는 그냥 서로 팔로우를 안 하는 것이 편하더라"고 털어놨고, 방송 말미에는 "이제 다시 팔로우를 할 생각이 있다"고 말해 웃음을 안겼다.
이후 두 사람은 함께 커플 사진을 촬영하며 훈훈하고 달달한 분위기를 자아냈다.
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