이수지, 결국 유튜브 잠정 중단...'재선거 논란'에 재정비 돌입

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이수지가 '재선거' 논란 끝에 결국 유튜브 활동을 잠정 중단한다.

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이수지는 지난 1일 자신의 유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 "이번 일로 많은 분들께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "이번 일을 무겁게 받아들이고 충분한 재정비의 시간을 갖겠다"고 밝혔다.

이어 "웃음을 만들겠다는 의도와는 별개로 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "더 신중한 자세와 더 큰 책임감을 갖고 많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠다"고 사과했다.

논란은 지난달 14일 공개된 영상에서 시작됐다. 이수지가 공무원 역할을 연기하던 중 민원인이 "재선거!"를 외치는 장면이 등장했고, 일부 시청자들은 해당 연출이 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태 이후 재선거를 요구한 시민들을 희화화한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

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논란이 커지자 제작진은 "특정 정치적 입장이나 사회적 사안을 전달하려는 의도는 전혀 없었다"며 해명했고, 문제의 장면을 삭제했다.

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이어 "사회적으로 민감한 사안을 충분히 고려하지 못한 제작진의 판단 부족이었다"고 사과했다.

결국 이수지는 직접 사과문을 발표하며 활동 중단이라는 결정을 내렸다. 그는 당분간 유튜브 활동을 멈추고 재정비의 시간을 갖겠다는 뜻을 밝혔다.

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narusi@sportschosun.com