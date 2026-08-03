'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 첫 주말에만 255만 동원..2주차 400만 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 개봉 첫 주말 압도적인 수치로 박스오피스 1위에 올랐다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 첫 주말 3일인 지난 7월 31일부터 이달 2일 사흘간 225만2469명의 관객수를 동원, 누적 338만 관객을 돌파했다. 이는 올해 개봉작 가운데서도 주말 3일간 200만 관객 이상을 동원한 첫 기록이다. 또한 이 기록은 지난 2월 27일부터 3월 1일 3일간 175만960명의 관객을 동원한 역대 박스오피스 2위에 오른 영화 '왕과 사는 남자'의 기록을 깨며, 주말 3일간 기준 올해 최다 관객수를 경신하고 역대급 파급력을 보여줬다.

개봉 2주 차를 맞이한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 400만 돌파를 목전에 앞두고 쟁쟁한 경쟁작 사이에서도 단연 독보적 존재감을 계속 이어갈 예정이다. 특히 영화를 본 관객들의 호평 세례가 끊이지 않고 있음은 물론 여름방학 시즌을 맞아 극장을 찾는 10대 관객까지 더해지며 흥행 기세는 더욱 높아질 것으로 기대된다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com