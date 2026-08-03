[SC현장] "놀란! 내 번호 안 바뀌었어. 차기작 Call me"…'오디세이' 맷X샤를리즈, 놀란 향한 무한 신뢰(종합)

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] '거장' 크리스토퍼 놀란 감독을 향한, 맷 데이먼과 샤를리즈 테론의 무한 신뢰가 올해 최고의 역작을 만든 원동력이었다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 고전 호메로스의 대서사시 '오디세이아'를 바탕으로 한 작품으로 크리스토퍼 놀란 감독 특유의 아날로그식 웅장함과 철학적인 고대 서사가 다뤄졌다. 최소한의 CGI와 IMAX 70mm 필름 카메라로 촬영된 '오디세이'는 올해 최고 기대작으로 국내 관객의 기대를 자아내고 있다.

'오디세이' 국내 개봉을 앞두고 지난 1일 내한한 맷 데이먼과 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과, 엠마 토마스 프로듀서는 이날 열리는 내한 기자간담회를 시작으로 4일 열리는 레드카펫 행사 등 다양한 홍보로 국내 팬들을 만날 예정이다. 특히 맷 데이먼은 2016년 개봉한 영화 '제이슨 본'(폴 그린그래스 감독) 이후 10년 만의 내한으로 의미를 더했다. 샤를리즈 테론은 지난해 딸과 여행으로 한국을 방문한 이후 공식적으로는 첫 내한이며 크리스토퍼 놀란 감독 또한 첫 내한으로 많은 관심을 받았다.

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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이날 맷 데이먼은 "다시 한국에 오게 돼 기쁘다. 10년이 흘렀다는 게 믿을 수 없다. 한국에 10년 만에 왔는데 첫날 도착해서 너무 재미있게 야구를 봤다. 아이들이 시차 적응을 해야 해서 끝까지 보지 못지만 야구 경기도 보고 투어도 하면서 서울을 볼 시간이 있었다. 너무 좋았다"며, 샤를리즈 테론은 "지난해 딸과 한국에 왔다. 한국의 문화를 너무 사랑하고 한국 친구들을 좋아한다. 그런데 이번에 '오디세이'로 오게 기쁘게 생각한다", 크리스토퍼 놀란 역시 "한국에 오래전부터 오고 싶었는데 이렇게 오게 돼 너무 좋다"고 말문을 열었다.

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야구장, 익선동 등 내한 행사 전 한국 관광에 나선 '오디세이' 팀. 이에 크리스토퍼 놀란 감독은 "시간적 여유가 있어서 서울을 둘러볼 수 있었다. 한국을 따라 걸을 수 있었고 너무 아름다웠다. 다만 너무 더웠다. 구경도 하고 소금빵도 먹었는데 아주 맛있더라. 팬들과 이야기를 나눴는데 우리를 너무 환대해줘서 고마웠다. 대단한 도시이고 더 오래 머물고 싶었다"고 웃었다.

그는 "오랫동안 한국에 오고 싶었고 특히 내 영화를 가지고 오고 싶었다. '인터스텔라' 때부터 그런 감정을 가졌다. 이 영화를 한국 팬이 좋아했다고 들었고 극장에서도 오래 상영됐다고 들었다. 다른 국가에서 내 영화를 좋아한다는 게 너무 기분 좋고 신기했다. 그래서 내 영화를 가지고 한국을 방문하고 싶었다. '테넷' 개봉할 때도 한국에 오려고 했는데 코로나19 팬데믹 때문에 못왔다. 드디어 한국에 오게 됐는데 너무 기쁘고 관객 반응이 너무 기쁘다"고 소회를 밝혔다.

할리우드 배우 맷 데이먼이 1일 SSG와 키움의 경기가 열린 고척스카이돔을 찾아 관중석에서 가족들과 함께 경기를 관전하고 있다. 사진=키움 히어로즈 제공

할리우드 배우 맷 데이먼이 1일 SSG와 키움의 경기가 열린 고척스카이돔을 찾아 관중석에서 가족들과 함께 경기를 관전하고 있다. 사진=키움 히어로즈 제공

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맷 데이먼은 지난 1일 고척스카이돔에서 열린 '2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그' 키움 히어로즈와 SSG 랜더스의 경기를 관람한 이유에 대해 "공교롭게도 야구 에이전트 친구가 있는데 키움 히어로즈 선수 하나를 담당한다. 그래서 공항 도착 후 경기 볼 수 있다고 하길래 경기를 구경갔다. 한국 야구가 재밌다고 들어서 꼭 보고 싶었는데 너무 재밌었다. 두 팀 응원전이 정말 신기했다. 미국에선 응원법이 따로 없는데 그런 한국팬들의 에너지가 대단했다. 같은 스포츠지만, 신기했다"고 밝혔다.

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샤를리즈 테론은 "한국에 친구들이 좀 있다. 그 친구들과 만나고 한국 음식도 많이 먹었다. 그리고 스킨 케어도 관심이 많다. 피부가 좋은 이유는 한국 덕분이다"고 재치를 보였다.

그는 "지난해 관광 왔을 때와 이번 방문은 또 약간 다르다. 지난해 10살 딸과 왔을 때 많이 걸었다. 그런데 이번엔 그럴 순 없지 않나? 이번에 친구와 이야기를 하면서 한국에 왔을 때 에너지가 바뀐다는 이야기를 했다. 서울은 너무 아름답고 문화가 풍성한 곳이다. 공항 내리자마자 그런 느낌을 받았다. 한국에 와서 너무 기쁘다"고 애정을 전했다.

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 맷 데이먼, 샤를리즈 테론이 인터뷰를 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독이 인터뷰를 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

곧바로 '오디세이'에 대한 이야기도 이어졌다. 맷 데이먼은 "크리스토퍼 놀란 감독이 내게 '오디세이'를 제안했을 때 내 커리어의 최고의 경험이 될 것 같았다. 전작에서 크리스토퍼 놀란 감독을 경험했는데, 내가 희망했던 모든 것이었다. 이번 '오디세이'도 워낙 야심찬 아이디어였고 영화 전체를 IMAX로 촬영했다. 엄청난 일이었다. 이렇게까지 열심히 작업했던 스태프와 배우는 처음이었다. 영화 촬영장에서도 모두가 이 현장에 있고 싶다는 기분을 받았다. 열심히 한 배우, 스태프와 함께해 영광이었다. 그 모든 사람들과 땀흘리며 촬영한다는 게 너무 즐거운 일이었다. 내가 바랐던 어떤 경험보다 좋았다"고 고백했다.

샤를리즈 테론은 "크리스토퍼 놀란 감독은 일관성 있는 사람이다. 나는 이번에 처음 작업했고 후반부에 합류했다. 떨리는 마음으로 합류했는데 정말 좋았다. 촬영장에 갔을 때 어느정도 숙지를 하고 갔지만 조금 더 감동 받았던 부분은 촬영장에서 너무 친밀한 분위기를 만들어 준다는 것이었다. 마치 독립영화를 찍는 것 같았다. 워낙 스케일이 장대한 작품을 찍는 감독이라 이렇게 친근할줄 몰랐다. 이렇게까지 운이 좋은 경험을 하다니, 영광이라는 생각을 하게 됐다"고 감탄했다.

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란 감독, 엠마 토마스 프로듀서, 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

'오디세이' 현장에서 크리스토퍼 놀란 감독으로부터 칭찬 한 번 듣지 못했다는 맷 데이먼은 "'퍼펙트(Perfect, 완벽하다)'란 말을 크리스토퍼 놀란 감독에게 한 번도 듣지 못했다. 이 부분에 대해서도 현장에서 동료 배우들과 농담을 많이 했다. 그런데 젠데이아 콜먼은 감독에게 '퍼펙트'란 칭찬을 받았다고 하더라. 톰 홀랜드도 그 자리에 있었는데 '우린 칭찬 못 들었다'라는 불평을 털어놓기도 했다"고 너스레를 떨었다.

이어 "사실 '오디세이'는 영화 7편을 동시에 찍는 느낌이었다. 챕터마다 이야기가 다르고 세트도 달라서 힘들었다. 챕터마다 스킬을 만들어야만 했다. 그럼에도 크리스토퍼 놀란 감독이 또 작업하자고 하면 당연히 좋다고 할 것이다. 왜냐하면 크리스토퍼 놀란 감독의 작품에 참여했다는 건 또다른 경력이라 모든 배우가 부러워할 거다. 12편을 찍는 것 같은 힘듦이 있어도 상관없다"고 감독을 향한 신뢰를 드러냈다.

이를 듣던 샤를리즈 테론은 "방금 말한 부분은 그저 맷 데이먼의 이슈일 뿐이다. 나는 전혀 아니었고 크리스토퍼 놀란 감독의 디렉션이 아주 마음에 들었다. 나는 다른 디렉션, 이른바 '퍼펙트'란 말이 전혀 필요하지 않았다. '퍼펙트'란 말을 못 들었다는 걸 모를 정도로 만족했는데 맷 데이먼은 필요했던 것 같다. 맷 데이먼은 앞으로 더 잘하기 바란다. 그리고 크리스토퍼 놀란 감독에게 '내 휴대전화 번호 그대로니 차기작 계획 생기면 바로 전화해달라'고 말하고 싶다"고 재치를 더했다.

'바다의 여신' 칼립소를 연기한 과정에 대해서 샤를리즈 테론은 "나는 그저 대본을 따라가기만 하면 됐다. 대본이 엄청 상세하게 적혀있었고 우리가 무엇이 필요하고 원하는지 적혀있었다. 눈이 번쩍 떠지는 경험이었다"며 "크리스토퍼 놀란 감독이 만든 칼립소는 인간적이었다. 사람 냄새가 나는 캐릭터라 재미있었다. 사람들이 생각하지 못한 면모를 끌어냈던 것 같다. 기존에 본 적 없는 부분을 새롭게 만들었는데 그건 배우에게 정말 흥미로운 일이다. 사실 이런 캐릭터를 만나는 것도 흔치 않다. 칼립소를 해석할 때 나는 그저 마음을 열고 들어가면 됐다. 크리스토퍼 놀란 감독을 믿고 가면 됐다"고 무한 신뢰를 보였다.

크리스토퍼 놀란 감독은 "일단 샤를리즈 테론은 완벽한 대답을 해줬다. 맷 데이먼 대답은 나쁘지 않았다. 난 영국인이라 '낫 배드(Not Bad, 나쁘지 않은)'는 꽤나 좋은 칭찬이다"고 답해 장내를 웃게 만들었다.

'오디세이'는 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com