'붉은사막', 중국서도 통했다…차이나조이 혁신상 '최고의 인터내셔널 게임' 수상

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펄어비스의 기대작 '붉은사막'이 중국 최대 게임쇼 차이나조이 기간 열린 게임 시상식에서 해외 최고 게임으로 선정되며 중국 시장 공략에 힘이 실렸다.

펄어비스는 '붉은사막'이 '중국 게임 혁신 어워드 2026(China Game Innovation Awards 2026·CGIA)'에서 '최고의 인터내셔널 게임(Best International Game Award)'을 수상했다고 3일 밝혔다.

CGIA는 중국음향·디지털출판협회가 주최하고 게임 플랫폼 탭탭(TapTap)이 운영하는 시상식이다. 게임의 독창성과 기술력, 예술성 등을 종합적으로 평가해 우수한 게임과 개발사를 선정한다.

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'최고의 인터내셔널 게임'은 게임플레이와 기술 활용, 예술 디자인 등에서 혁신성을 보여 글로벌 게임 산업 발전에 기여한 해외 게임에 수여하는 상이다. '붉은사막'은 앞서 영국 '디벨롭 스타 어워드'에서 기술 혁신상을 받은 데 이어 중국에서도 게임성과 기술력을 인정받으며 글로벌 기대작으로서 입지를 넓혔다.

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펄어비스는 중국 시장 공략에도 공을 들이고 있다. 지난해 빌리빌리월드와 차이나조이에서 '붉은사막' 단독 부스를 운영하며 현지 이용자와 접점을 확대했고, 중국어 음성과 자막을 지원해 현지 이용자들의 몰입도를 높였다.

현지 반응도 긍정적이다. 중국 대표 게임 미디어 게이머스카이(GamerSky)는 '붉은사막'에 86점을 부여하며 '콘텐츠의 풍부함은 실제로 존재하는 게임이라는 사실이 믿기지 않을 정도'라고 평가했다. 방대한 오픈월드와 다양한 콘텐츠 구성이 높은 점수를 받았다.

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펄어비스는 지난달 31일부터 열린 '차이나조이 2026'에서는 중국 TV·디스플레이 기업 TCL과 협력해 체험 공간을 운영하고, 현지 미디어와 파트너사를 대상으로 애프터파티를 개최하는 등 중국 시장 내 브랜드 인지도와 파트너십 강화에도 나서고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com