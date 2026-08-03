'오디세이' 크리스토퍼 놀란 감독 "韓무더위 너무 덥지만..소금빵 너무 맛있어"

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 크리스토퍼 놀란 감독이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 크리스토퍼 놀란 감독이 "한국의 소금빵 너무 맛있었다"고 말했다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

이날 맷 데이먼은 "다시 한국에 오게 돼 기쁘다. 10년이 흘렀다는 게 믿을 수 없다"며, 샤를리즈 테론은 "지난해 딸과 한국에 왔다. 한국의 문화를 너무 사랑하고 한국 친구들을 좋아한다. 그런데 이번에 '오디세이'로 오게 기쁘게 생각한다", 크리스토퍼 놀란 역시 "한국에 오래전부터 오고 싶었는데 이렇게 오게 돼 너무 좋다"고 소감을 전했다.

야구장, 익선동 등 내한 행사 전 한국 관광에 나선 '오디세이' 팀. 이에 크리스토퍼 놀란 감독은 "시간적 여유가 있어서 서울을 둘러볼 수 있었다. 한국을 따라 걸을 수 있었고 너무 아름다웠다. 다만 너무 더웠다. 구경도 하고 소금빵도 먹었는데 아주 맛있더라. 팬들과 이야기를 나눴는데 우리를 너무 환대해줘서 고마웠다. 대단한 도시이고 더 오래 머물고 싶었다"고 웃었다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com