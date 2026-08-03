'오디세이' 샤를리즈 테론 "지난해 韓관광 후 두 번째 방문..K-스킨 케어 관심多"

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 샤를리즈 테론이 "한국 스킨 케어 제품 덕에 피부가 좋아졌다"고 말했다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

샤를리즈 테론은 "한국에 친구들이 좀 있다. 그 친구들과 만나고 한국 음식도 많이 먹었다. 그리고 스킨 케어도 관심이 많다. 피부가 좋은 이유는 한국 덕분이다"고 재치를 보였다.

그는 "지난해 관광 왔을 때와 이번 방문은 또 약간 다르다. 지난해 10살 딸과 왔을 때 많이 걸었다. 그런데 이번엔 그럴 순 없지 않나? 이번에 친구와 이야기를 하면서 한국에 왔을 때 에너지가 바뀐다는 이야기를 했다. 서울은 너무 아름답고 문화가 풍성한 곳이다. 공항 내리자마자 그런 느낌을 받았다. 한국에 와서 너무 기쁘다"고 애정을 전했다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com