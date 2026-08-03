변요한♥티파니, 결혼 후 첫 부부동반 포착…손 꼭 잡고 '스윗 에스코트'

사진=온라인커뮤니티

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 변요한과 소녀시대 티파니 영 부부가 결혼 후 처음으로 함께 있는 모습이 포착됐다.

Advertisement

변요한은 계단을 내려오는 아내 티파니 영의 손을 다정하게 잡아주며 에스코트하는 모습으로 눈길을 끌었다.

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 변요한과 티파니 영이 함께 국립극장 해오름극장을 찾은 모습이 담긴 영상이 공개돼 화제를 모으고 있다.

공개된 영상 속 변요한은 계단을 내려오는 티파니 영의 손을 잡고 에스코트하며 이동했다.

Advertisement

꽃다발과 선물을 든 채 아내를 먼저 챙기는 모습이 포착되며 신혼부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

특히 이번 영상은 두 사람이 결혼 후 공식석상이 아닌 장소에서 함께 포착된 첫 모습이라는 점에서 팬들의 관심을 모았다. 올블랙 패션으로 맞춰 입은 두 사람은 팬들의 인사에 손을 흔들거나 악수를 나누며 여유로운 팬서비스도 선보였다.

변요한과 티파니 영이 국립극장을 찾은 이유는 소녀시대 멤버 최수영이 출연 중인 연극 '베니스의 상인'을 응원하기 위해서였다.

Advertisement

한편 티파니 영은 변요한과 1년간 교제한 끝에 지난 2월 서울과 LA에서 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐다.

Advertisement

이후 티파니 영은 뮤지컬 무대와 소녀시대 활동을 병행하며 활발한 행보를 이어가고 있으며, 변요한 역시 영화 촬영과 차기작 준비에 집중하며 배우로서의 입지를 다지고 있다.

narusi@sportschosun.com