'원신', 일곱 번째 국가 '스네즈나야' 공개…7.0 업데이트 12일 적용

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호요버스의 오픈월드 어드벤처 RPG '원신'이 티바트의 일곱 번째 국가 '스네즈나야'를 공개한다.

호요버스는 '원신' 7.0 버전 '신이 사랑하지 않은 설국'을 오는 12일 업데이트한다고 3일 밝혔다. 이번 업데이트에서는 티바트 북부에 위치한 신규 지역 '스네즈나야'가 처음 개방된다.

스네즈나야는 끝없는 추위와 눈보라가 이어지는 설국으로, 크레스니크 에너지와 철도를 기반으로 여러 도시와 마을이 연결된 것이 특징이다. 이용자는 열차를 이용해 스네즈나야성과 얼음 벌판, 서리 요정이 지키는 마을, 눈 덮인 정착지 등을 탐험하며 새로운 스토리를 경험할 수 있다.

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신규 마신 임무에서는 스네즈나야 각 세력의 관계와 갈등이 본격적으로 전개된다. 재앙에 가까운 눈보라와 에너지 위기, 그 배후에 숨은 세력에 대한 이야기가 펼쳐지며, 임무 완료 시 최대 560개의 원석을 획득할 수 있다.

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탐험 편의성도 강화된다. 신규 지역에서는 혹한으로부터 플레이어를 보호하고 열차 소환과 퍼즐 해결 등에 활용할 수 있는 전용 도구 '잿빛 눈동자'를 사용할 수 있으며, 탐사 진행도와 보상을 확인할 수 있는 '스네즈나야 모험 노트'도 추가된다.

전투 시스템에는 3인칭 사격 모드가 새롭게 도입된다. 신규 총기 3종과 무기 부품을 확보해 무기고를 확장할 수 있으며, 기존 '별 초전도'에 이어 바람 원소와 얼음 원소의 조합으로 발동하는 신규 별빛 반응 '별 확산'도 추가된다. '별 확산'은 반복 발동할수록 최종 폭발 위력이 강화되며, 오픈월드 탐험에도 활용할 수 있다.

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신규 플레이어블 캐릭터도 등장한다. 5성 얼음 원소 한손검 캐릭터 '오데트'는 별빛 반응 피해를 강화하는 능력을 갖췄으며, 4성 번개 원소 장병기 캐릭터 '알료샤'는 파티의 별 초전도 피해를 높이고 아군의 체력을 회복시키는 역할을 맡는다. '알료샤'는 신규 마신 임무를 완료하면 무료로 영입할 수 있다.

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상반기 이벤트 기원에서는 '오데트', '알료샤'와 함께 '아를레키노'가 복각되며, 하반기에는 '플린스'와 '이네파'가 다시 등장한다. 이와 함께 고속 열차 질주, 사격 대회, 비경 도전, 서리 요정 호위 등 스네즈나야를 배경으로 한 기간 한정 이벤트도 진행된다. 일정 조건을 달성하면 '디오나'를 무료로 획득할 수 있으며, '별바다 세계'에서는 여름 괴담을 주제로 한 신규 이벤트를 통해 다양한 보상을 제공한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com