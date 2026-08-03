'오디세이' 맷 데이먼 "크리스토퍼 놀란 감독과 호흡, 내 커리어 최고의 경험"

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 맷 데이먼이 "크리스토퍼 놀란 감독의 '오디세이'는 내 인생 커리어 최고의 경험이다"고 말했다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

맷 데이먼은 "크리스토퍼 놀란 감독이 내게 '오디세이'를 제안했을 때 내 커리어의 최고의 경험이 될 것 같았다. 전작에서 크리스토퍼 놀란 감독을 경험했는데, 그때는 비중이 작았다. 사실 내가 희망했던 모든 것이었다. 워낙 야심찬 아이디어였고 영화 전체를 IMAX로 촬영했다. 엄청난 일이었다. 이렇게까지 열심히 작업했던 스태프와 배우는 처음이었다. 영화 촬영장에서도 모두가 이 현자에 있고 싶다는 기분을 받았다. 열심히 한 배우, 스태프와 함께해 영광이었다. 그 모든 사람들과 땀흘리며 촬영한다는 게 너무 즐거운 일이었다. 내가 바랐던 어떤 경험보다 좋았다"고 고백했다.

'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com