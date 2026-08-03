'승리의 여신: 니케', '페르소나3·4·5' 한자리에…시리즈 30주년 컬래버 13일 시작

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'승리의 여신: 니케'가 '페르소나' 시리즈 대표작 3편과 손잡고 특별한 컬래버레이션을 선보인다.

레벨 인피니트는 시프트업이 개발한 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'와 '페르소나3 리로드', '페르소나4 더 골든', '페르소나5 더 로열'의 컬래버레이션을 오는 13일부터 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 컬래버레이션은 2026년 '페르소나' 시리즈 30주년 기념 프로젝트의 일환으로 마련됐다. 특히 '페르소나3 리로드', '페르소나4 더 골든', '페르소나5 더 로열' 등 세 작품이 동시에 참여하는 것이 특징이다.

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'페르소나' 시리즈는 현대 일본을 배경으로 학교생활과 우정, 사랑 등 청춘의 일상과 기묘한 소문, 도시전설을 소재로 한 오컬트 요소를 결합한 RPG다. 세 작품이 '승리의 여신: 니케' 세계관에서 어떤 모습으로 구현될지 관심을 모은다.

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함께 공개된 티저 키비주얼에는 새로운 만남을 앞둔 카운터스 스쿼드 멤버들이 각 작품을 상징하는 선물을 준비한 모습이 담겼다. 컬래버 발표 이후 '페르소나' 시리즈 공식 계정이 관련 게시물에 반응을 보이면서 양 작품 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com