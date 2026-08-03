'활동중단' 서우, 맨얼굴서 180도 돌변...15년 전 '원조 세미 스모키'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서우가 메이크업 하나로 색다른 분위기를 연출하며 근황을 전했다.

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서우는 최근 자신의 유튜브 채널에 '한국 스타일 K-메이크업'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서는 평소 즐겨 하던 핑크 계열 메이크업에서 벗어나 브라운 톤의 K-메이크업에 처음 도전하는 과정을 담았다.

메이크업 아티스트와 함께 피부 표현부터 아이 메이크업, 립 메이크업까지 차근차근 변화를 시도한 서우는 완성된 메이크업을 본 뒤 "완전히 다른 사람 같다"며 만족감을 드러냈다.

메이크업을 받는 동안 과거 활동 당시의 추억도 꺼냈다. 서우는 작품마다 역할에 맞춰 속눈썹 숱을 줄이거나 우울한 분위기를 표현하기 위한 메이크업을 했던 일화를 소개했고 15~20년 전 유행했던 '세미 스모키' 메이크업도 떠올리며 웃음을 지었다. 이어 최근 유행하는 '술톤 메이크업'과 자연스러운 브라운 메이크업에 대한 생각을 전하는 등 다양한 뷰티 이야기를 나눴다. 영상 말미에는 메이크업을 마친 뒤 달라진 분위기를 확인한 후 사용한 제품을 소개하는 언박싱도 이어졌다.

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핑크 메이크업으로 익숙했던 서우는 이번 콘텐츠를 통해 한층 성숙한 분위기의 스타일링을 선보이며 색다른 매력을 드러냈다.

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한편 서우는 최근 개인 유튜브 채널을 개설해 뷰티와 일상 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다. 동시에 차기작을 검토하며 배우 활동도 병행하고 있는 것으로 전해졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com