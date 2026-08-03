'오디세이' 맷 데이먼 "놀란 감독에 '퍼펙트' 칭찬 못들어..젠데이아만 칭찬해"

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 맷 데이먼이 인터뷰를 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 맷 데이먼이 "크리스토퍼 놀란 감독으로부터 칭찬 한 번 못 들었다"고 말했다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

'오디세이' 현장에서 크리스토퍼 놀란 감독으로부터 칭찬 한 번 듣지 못했다는 맷 데이먼은 "'퍼펙트(Perfect, 완벽하다)'란 말을 크리스토퍼 놀란 감독에게 한 번도 듣지 못했다. 이 부분에 대해서도 현장에서 동료 배우들과 농담을 많이 했다. 그런데 젠데이아 콜먼은 감독에게 '퍼펙트'란 칭찬을 받았다고 하더라. 톰 홀랜드도 그 자리에 있었는데 '우린 칭찬 못 들었다'라는 불평을 털어놓기도 했다"고 너스레를 떨었다.

이어 "사실 '오디세이'는 영화 7편을 동시에 찍는 느낌이었다. 챕터마다 이야기가 다르고 세트도 달라서 힘들었다. 챕터마다 스킬을 만들어야만 했다. 그럼에도 크리스토퍼 놀란 감독이 또 작업하자고 하면 당연히 좋다고 할 것이다. 왜냐하면 크리스토퍼 놀란 감독의 작품에 참여했다는 건 또다른 경력이라 모든 배우가 부러워할 거다. 12편을 찍는 것 같은 힘듦이 있어도 상관없다"고 감독을 향한 신뢰를 드러냈다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com