'김무열♥' 윤승아, 새벽 5시 육아에 결국.."도저히 안 되겠다, MSG 필요" 라면 먹방

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤승아가 새벽 5시부터 시작된 육아 전쟁에 지친 현실 일상을 공개했다.

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2일 윤승아의 유튜브 채널에는 '승아네 여름 여름 여름'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 윤승아는 새벽 5시에 일어나 하루를 시작하는 모습이 담겼다. 그는 "아들이 등원했다. 오늘 새벽 5시부터 일어났다. 남편이 촬영을 가는데 아들이 딱 깬 거다"라며 "집이 아수라장이다"라고 털어놨다.

운동을 하러 가기 전 집 정리부터 나선 윤승아는 세탁기를 돌리고 청소를 마친 뒤 "시간이 순식간에 지나갔다"며 바쁜 아침 일상을 공개했다. 이어 "너무 피곤하다. 눈이 감긴다"고 말하며 육아와 집안일로 지친 모습을 보였다.

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이른 기상과 육아로 체력이 떨어진 윤승아는 결국 점심 메뉴로 라면과 과자를 선택했다. 그는 "요즘 저녁에 바나나만 먹는데 도저히 안 되겠다"며 "너무 힘들어서 MSG가 필요하다. 전국의 엄마들 힘내라"고 전해 육아맘들의 공감을 자아냈다.

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한편 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 김무열은 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 나화진 역으로 출연해 많은 사랑을 받았다.

jyn2011@sportschosun.com