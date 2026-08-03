'오디세이' 샤를리즈 테론 "인간적인 바다의 여신役..눈이 번쩍 떠지는 경험"

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론이 인터뷰를 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 샤를리즈 테론이 "인간적인 여신, 눈이 번쩍 떠지는 경험이었다"고 말했다.

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3일 오전 서울 종로구 당주동 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸에서 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독) 내한 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에는 이타카의 왕이자 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스 역의 맷 데이먼, 오디세우스를 사랑한 바다의 여신 칼립소 역의 샤를리즈 테론, 그리고 크리스토퍼 놀란 감독과 엠마 토마스 프로듀서가 참석했다.

'바다의 여신' 칼립소를 연기한 과정에 대해서 샤를리즈 테론은 "나는 그저 대본을 따라가기만 하면 됐다. 대본이 엄청 상세하게 적혀있었고 우리가 무엇이 필요하고 원하는지 적혀있었다. 눈이 번쩍 떠지는 경험이었다"며 "크리스토퍼 놀란 감독이 만든 칼립소는 인간적이었다. 사람 냄새가 나는 캐릭터라 재미있었다. 사람들이 생각하지 못한 면모를 끌어냈던 것 같다. 기존에 본 적 없는 부분을 새롭게 만들었는데 그건 배우에게 정말 흥미로운 일이다. 사실 이런 캐릭터를 만나는 것도 흔치 않다. 칼립소를 해석할 때 나는 그저 마음을 열고 들어가면 됐다. 크리스토퍼 놀란 감독을 믿고 가면 됐다"고 무한 신뢰를 보였다.

'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com