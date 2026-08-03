'서머 KT' 또 통했다…3강 흔든 KT, 흔들리는 젠지와 한화생명

15승 5패로 레전드 그룹 선두권 경쟁 합류한 KT 롤스터. 사진제공=LCK

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'LCK에는 서머 KT가 있다'는 말이 또 한 번 현실이 됐다.

KT 롤스터가 정규시즌 1~2라운드 1위 한화생명e스포츠와 2위 T1을 잇달아 꺾으며 레전드 그룹 선두 경쟁에 뛰어들었다. 반면 젠지는 홈스탠드에서 0대2 완패를 당하며 2연패에 빠졌고, T1 역시 좀처럼 반등의 실마리를 찾지 못하면서 LCK 상위권 판도가 요동치고 있다.

지난 2일 끝난 2026 LCK 정규시즌 3라운드 1주차에서 가장 눈길을 끈 팀은 역시 KT였다. KT는 T1과의 '이동통신사 매치'를 2대0으로 완파한 데 이어 정규시즌 1~2라운드 1위이자 국제대회 MSI 정상에도 올랐던 한화생명까지 풀세트 접전 끝에 2대1로 제압하며 3라운드 첫 주부터 2연승을 달렸다.

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특히 여름만 되면 강해진다는 '서머 KT'의 흐름을 다시 한 번 입증했다. KT는 한화생명, T1과 나란히 15승5패를 기록하며 세트 득실에 따른 순위 차만 있을 뿐 선두권 경쟁 구도를 완성했다. 기존 '3강'으로 평가받던 한화생명, 젠지, T1 체제에도 적지 않은 균열이 생겼다는 평가다.

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디플러스 기아의 상승세도 돋보였다. 이스포츠 월드컵(EWC) 우승의 기세를 이어간 디플러스는 한화생명을 2대1로 꺾은 데 이어 젠지 홈스탠드에서도 젠지를 2대0으로 완파하며 역시 2연승을 기록했다.

반면 젠지와 한화생명은 2연패로 흔들렸다. 특히 젠지는 경기도 고양시 킨텍스에서 개최한 홈경기에서 이틀 연속 완패를 당하며 '잔칫날'을 스스로 망쳐버렸다. LCK 최강으로 군림했던 젠지가 3라운드 초반부터 흔들리는 모습을 보이면서 선두권 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

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한편 하위 5개팀이 겨루는 라이즈 그룹에서는 농심 레드포스가 유일하게 2전 전승을 거뒀다. 키움 DRX와 BNK 피어엑스를 차례로 꺾으며 기분 좋게 출발한 농심은 신규 챔피언 '로크'와 LCK 첫 바텀 아트록스 등 과감한 전략으로 존재감을 드러냈다.

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또 DN 수퍼스도 2일 한진 브리온을 2대1로 꺾으며, 1~2라운드부터 이어온 18연패의 수렁에서 벗어나 4개월여만에 승리를 추가했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com