넥슨, '오버워치' 첫 팬 축제 연다…블리자드 개발진 부산 총출동

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넥슨이 PC '오버워치' 국내 서비스 개시를 앞두고 이용자들과 만나는 첫 대규모 오프라인 행사를 부산에서 개최한다.

블리자드 핵심 개발진이 직접 방한해 이용자들과 소통에 나서는 것은 물론, 다양한 체험 프로그램과 팬 이벤트를 마련해 서비스 출범 분위기를 끌어올린다. 넥슨은 오는 22~23일 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 '오버워치 데이'를 개최한다고 3일 밝혔다.

'오버워치 데이'는 오는 12일 시작되는 PC '오버워치'의 국내 넥슨 서비스 개시를 기념해 열리는 첫 대규모 오프라인 이용자 행사다. 행사장은 양일 오전 11시부터 오후 6시까지 운영되며, 만 15세 이상이면 누구나 무료로 현장 입장할 수 있다.

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행사에는 블리자드의 월터 콩 라이브 게임·모바일 개발 총괄 겸 선임 부사장, 벤 벨 '오버워치' 총괄 프로듀서 겸 선임 부사장, 애런 켈러 게임 디렉터가 참석해 이용자들과 직접 만나는 개발자 토크 세션을 진행한다.

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이와 함께 크리에이터 스페셜 매치와 블리자드 코리아 아트팀의 라이브 드로잉쇼, 코스프레 콘테스트, '오버워치 월드컵(OWWC)' 한국 국가대표팀 팬미팅 등 다양한 무대 프로그램도 마련된다.

현장에서는 메카 부대의 영웅이 돼 임무를 수행하는 콘셉트의 체험 프로그램 7종도 운영된다. 프로그램 참가자에게는 '오버워치' 영웅 디오라마와 장패드 등 다양한 기념품을 증정한다.

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넥슨은 행사에 앞서 공식 홈페이지에서 사전 참가 신청 이벤트도 진행한다. 21일까지 신청한 뒤 행사장을 방문한 이용자 가운데 양일 각각 선착순 5000명에게 넥슨캐시 1만원과 '오버워치 데이' 기념 포스터를 제공한다. 또 오는 7일까지 '오버워치' 캐릭터 코스프레 콘테스트 참가자를 모집한다. 22일 현장 심사를 거쳐 선정된 우승자에게는 상금 300만원이 수여된다.

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한편 넥슨은 국내 서비스 개시에 맞춰 뉴스와 이벤트, 커뮤니티 등을 이용할 수 있는 '오버워치' 공식 브랜드 홈페이지도 함께 공개했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com