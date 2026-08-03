'세븐틴' 부승관, '60만원 선결제' 미담 사실 아니었다..."피해 준 지인 손절"

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[스포츠조선 조민정 기자] 세븐틴 부승관이 자신의 이름을 이용한 거짓 미담을 직접 바로잡으며 관련 지인과 연락을 끊게 된 이유를 털어놨다.

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최근 부승관은 팬 소통 플랫폼 위버스 라이브를 통해 제주도의 한 고깃집을 둘러싼 이른바 '미담'이 사실이 아니라고 밝혔다. 한때 온라인에서는 부승관이 지인의 제주 고깃집에 60만원을 미리 결제해 두고 팬들에게 음료를 제공했다는 이야기가 퍼져왔다. 실제 해당 식당을 찾은 일부 팬들이 음료를 받은 사실까지 알려지면서 미담은 사실처럼 확산됐다.

하지만 부승관은 라이브를 통해 "이 이야기를 해야 할지 정말 많이 고민했다"며 해당 미담은 사실이 아니라고 선을 그었다. 부승관은 자신이 해당 식당에 선결제를 한 적은 한 번도 없었다고 밝히며 이 일로 인해 관련 지인과는 현재 연락을 하지 않고 있다고 전했다.

부승관은 무엇보다 팬들이 직접적인 피해를 본 점을 가장 큰 이유로 꼽았다. 그는 "팬들이 피해를 보는 일은 용납할 수 없었다"며 "그래서 연락을 끊게 됐다"고 설명했다. 이어 "가게가 맛있어서 찾아가는 것을 말리고 싶은 건 아니다. 하지만 하지 않은 일이 미담처럼 퍼지는 건 원하지 않는다"고 말했다.

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또 팬들을 향해 각별한 주의도 당부했다. 부승관은 "제가 친구니까 콘서트 티켓을 대신 예매해주겠다거나 돈을 받고 연결해주겠다는 식의 이야기는 모두 믿지 말라"며 "저는 그런 일을 하지 않는다"고 강조했다. 아울러 "앞으로 길에서 우연히 만나 식사값을 대신 계산해주는 일이 있더라도 따로 선결제를 해두는 일은 없을 것"이라며 "혹시 저를 사칭하거나 비슷한 피해를 입었다면 회사로 메일을 보내 달라"고 덧붙였다.

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팬들은 "얼마나 고민했으면 직접 이야기했겠나", "팬을 먼저 생각하는 마음이 느껴진다", "거짓 미담이라도 사실이 아니면 바로잡는 게 맞다" 등의 반응을 보이며 부승관을 응원했다.

한편 부승관은 새 드라마 '수목금'(가제) 출연 여부를 놓고 세부 사항을 조율 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com