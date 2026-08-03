유혜주, 부친상 아픔 딛고 전한 조리원 근황 "둘째子, 신생아 냄새"

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[스포츠조선 조민정 기자] 최근 부친상을 겪었던 유튜버 유혜주가 둘째 아들의 근황을 공개하며 오랜만에 팬들과 소통했다.

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유혜주는 3일 자신의 SNS에 "하.. 신생아 냄새. 그리고 조리원 천국. 유건이 조리원에서 많이 컸어요>< 누구를 더 닮은 것 같아요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 조리원에서 둘째 아들 유건 군과 함께 시간을 보내는 유혜주의 모습이 담겼다. 마스크를 착용한 채 아기 침대 옆에서 셀카를 남긴 유혜주는 출산 직후의 수수한 모습으로 눈길을 끌었다. 이어진 사진에는 또렷한 이목구비를 자랑하는 둘째 유건 군의 얼굴이 클로즈업으로 담겼다. 한층 통통해진 볼살과 동그란 눈매가 보는 이들의 미소를 자아냈다.

팬들은 "엄마를 닮은 것 같다", "너무 순하게 생겼다", "벌써 많이 컸다", "신생아인데 이목구비가 또렷하다" 등의 반응을 보이며 축하를 전했다.

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유혜주는 최근 둘째 아들을 출산한 데 이어 부친상을 겪으며 힘든 시간을 보냈다. 앞서 유혜주는 가족들과 시간을 보내기 위해 유튜브 활동을 잠시 중단한다고 밝힌 바 있다. 이후 부친이 암 투병 끝에 별세한 사실이 뒤늦게 알려져 안타까움을 자아냈다.

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한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'를 통해 얼굴을 알렸다. 현재 113만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 운영하며 일상과 육아 콘텐츠를 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com