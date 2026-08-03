라인게임즈 신작 'QUIET', 첫 플레이 테스트 시작…실제 게임 플레이 공개

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라인게임즈가 자체 개발중인 PC 신작 'QUIET'의 첫 플레이 테스트를 시작하고 실제 게임 플레이 영상을 처음 공개했다.

라인게임즈는 3일 스팀에서 협동 코미디 호러 게임 'QUIET'의 플레이 테스트를 시작했다고 밝혔다. 이용자는 스팀 'QUIET' 상점 페이지를 통해 테스트에 참여할 수 있다. 이번 테스트에서는 게임의 첫 번째 스테이지가 공개되며, 팀원들과 협력해 위기를 극복하는 핵심 플레이를 미리 체험할 수 있다.

플레이 테스트와 함께 실제 게임 플레이와 이용자 반응을 담은 영상도 처음 공개했다. 영상에서는 지금까지 공개되지 않았던 게임 플레이 장면을 확인할 수 있다.

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라인게임즈는 이번 테스트를 통해 이용자 의견을 수렴하고 추가 개발을 진행해 게임 완성도를 높인다는 계획이다. 'QUIET'은 연내 글로벌 출시를 목표로 개발중이다.

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'QUIET'은 지구에 불시착한 오리 외계인들이 집주인 할머니의 감시를 피해 탈출을 시도한다는 설정의 협동 코미디 호러 게임이다. 혼자서 즐길 수 있을 뿐 아니라 최대 4명이 함께 협동 플레이를 지원한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com