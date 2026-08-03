'서머너즈 워' 세계 최강자 가린다…'SWC2026' 예선 앞두고 승부 예측 이벤트

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컴투스가 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 세계 최강자를 가리는 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)' 개막을 앞두고 이용자 참여형 이벤트를 시작한다.

올해로 10회째를 맞는 SWC는 지난 2017년 첫 개최 이후 세계 각국의 최정상급 이용자들이 참가하는 '서머너즈 워' 대표 글로벌 e스포츠 대회로 자리 잡았다. 올해 대회는 8일 오픈 퀄리파이어와 한국·유럽 지역 예선전을 시작으로 본격적인 일정에 돌입한다.

컴투스는 예선 개막에 앞서 3일부터 30일까지 'SWC2026 예선전 승부 예측 이벤트'를 진행한다. 이용자는 오픈 퀄리파이어 한국의 월드 파이널 진출자와 각 지역 본선 진출자를 예측해 참여할 수 있다.

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이벤트 시작과 함께 아시아퍼시픽 D조(한국)를 제외한 7개 예선의 승부 예측이 가능하며, 오픈 퀄리파이어 한국 경기 결과에 따라 출전 선수와 대진이 확정되는 아시아퍼시픽 D조 예측은 24일부터 열린다.

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대회 기간 동안 다양한 보상을 받을 수 있는 '승리를 향해! SWC2026 휘장의 길 이벤트'도 함께 진행된다. 오는 11월 15일까지 생중계 시청과 승부 예측 이벤트 참여 등을 통해 'SWC2026 휘장'을 모으면 누적 개수에 따라 SWC2026 소환서, 전설의 전속성 소환서, 전설의 속성 소환서 등을 받을 수 있다. 휘장 5000개를 달성한 이후에는 100개를 추가로 획득할 때마다 신비의 소환서 1장을 보너스로 지급한다.

SWC2026은 전 세계 이용자가 함께하는 글로벌 축제로 꾸며지며, 시즌의 마지막을 장식하는 월드 파이널은 대한민국 서울에서 개최될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com