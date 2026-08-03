'나혼산' 떠난 한혜진X화사, '미우새'서 다시 뭉쳤다.."투 혜진의 힐링데이"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 한혜진과 가수 화사가 다시 한번 찰떡 케미를 선보인다. 두 사람은 남대문 시장을 누비며 쇼핑부터 역대급 먹방까지 펼쳐 안방극장에 웃음을 선사할 예정이다.

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3일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 "한혜진×화사, 남대문 시장에서 즐기는 쇼핑과 야무진 먹방★"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 남대문 시장을 찾은 한혜진과 화사의 유쾌한 하루가 담겼다. 두 사람은 시장 곳곳을 둘러보며 폭풍 쇼핑을 즐기는가 하면, 다양한 먹거리를 맛보며 남다른 먹방 케미를 뽐냈다.

특히 '먹방 여신'다운 면모를 자랑한 화사는 간장게장이 등장하자 "시작해보겠다"라며 본격적인 먹방에 돌입했다. 비닐장갑까지 꼼꼼하게 착용하며 만반의 준비를 마치자, 이를 지켜보던 한혜진은 "대충 좀 하라. 왜 이렇게 집착하냐"라고 핀잔을 줘 웃음을 자아냈다.

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하지만 화사는 흔들리지 않았다. 그는 "안 된다. 먹을 거 앞에서는 아무 말도 하지 마라"라고 단호하게 말하며 음식 앞에서는 누구보다 진심인 '먹소신'을 드러내 폭소를 안겼다.

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여기에 그치지 않고 화사는 남대문 시장의 별미로 꼽히는 '덕자찜'까지 주문했다. 그는 "여기가 원조다"라며 기대감을 드러냈고, 쉼 없이 먹방을 이어갔다. 이를 본 한혜진은 과거 화사의 '나혼산' 먹방을 떠올리며 "너 곱창 먹고 전국에 곱창이 동이 났는데, 이번에 덕자 씨가 마르겠다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

평소 절친으로 알려진 두 사람은 티격태격하는 현실 자매 같은 케미와 거침없는 입담으로 보는 이들의 웃음을 자아내며 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

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한편 한혜진과 화사의 남대문 시장 쇼핑과 극과 극 먹방은 오는 9일 오후 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com