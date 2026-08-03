신작 온라인 MMORPG '아키에이지 S' 베일 벗었다…카카오게임즈, 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

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카카오게임즈가 엑스엘게임즈의 신작 온라인 MMORPG '아키에이지 S: 자유의 해협(ArcheAge S: Strait of Freedom)'의 글로벌 퍼블리싱을 맡으며 '아키에이지' IP 확장에 나선다.

카카오게임즈는 3일 엑스엘게임즈와 '아키에이지 S'의 국내 및 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하고, 게임의 정식 타이틀명을 처음 공개했다. 이번 계약으로 카카오게임즈는 국내는 물론 해외 시장 서비스 권한까지 확보하며 MMORPG 라인업을 한층 강화하게 됐다.

'아키에이지 S'는 PC 플랫폼에 최적화해 개발 중인 신작 MMORPG다. 원작 '아키에이지'의 초창기 기획을 이끌었던 김경태 PD가 프로젝트 총괄을 맡아 개발을 진두지휘하고 있다. 원작이 강점으로 내세웠던 높은 자유도와 생활형 콘텐츠, 방대한 세계관 등 핵심 요소를 계승하면서도 최신 MMORPG 이용자들의 플레이 성향을 반영해 새롭게 재해석한 것이 특징이다.

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이번 계약은 카카오게임즈와 엑스엘게임즈가 다시 한번 손을 맞잡았다는 점에서도 의미가 있다. 양 사는 '아키에이지 워'를 비롯해 여러 MMORPG 서비스를 함께 운영하며 협업 경험을 쌓아왔다. 카카오게임즈는 그동안 축적한 글로벌 퍼블리싱과 라이브 서비스 노하우를 바탕으로 안정적인 운영과 마케팅을 전개할 계획이다.

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'아키에이지' IP도 꾸준히 외연을 넓혀가고 있다. 2013년 첫 작품 출시 이후 자유도 높은 콘텐츠와 대규모 전쟁 시스템으로 국내외에서 인지도를 쌓았으며, 모바일 MMORPG '아키에이지 워', 액션 RPG '아키에이지 크로니클'에 이어 이번 '아키에이지 S'까지 플랫폼과 장르를 다변화하며 장기 프랜차이즈로의 진화를 이어가고 있다.

업계에서는 이번 신작이 원작 감성을 강조한 정통 온라인 MMORPG라는 점에서 최근 다소 위축된 PC MMORPG 시장에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목하고 있다. 특히 원작 개발을 이끌었던 김경태 PD가 다시 프로젝트를 맡았다는 점도 기존 팬들의 기대를 높이는 요소다.

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'아키에이지 S'는 글로벌 동시 출시를 목표로 개발중이며, 정식 출시는 2027년으로 예정돼 있다. 게임에 대한 세부 정보는 향후 순차적으로 공개될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com