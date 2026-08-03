'블랑카' 정철규 6년 괴롭힌 개콘 선배 누구…박준형도 못 말렸다

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[스포츠조선 김준석 기자] '블랑카' 캐릭터로 큰 사랑을 받았던 개그맨 정철규가 자신을 6년간 괴롭힌 '개그콘서트' 선배의 존재를 직접 폭로하면서, 과연 그 선배가 누구일지 관심이 쏠리고 있다.

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정철규는 실명을 밝히지 않았지만 "죽여버린다"는 폭언을 수년간 들었으며, 대선배 박준형까지 중재에 나섰지만 상황이 달라지지 않았다고 주장했다.

지난 2일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '6년간 지속적인 괴롭힘! 약물중독! 살고 싶지 않았어요!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정철규는 '폭소클럽'에서 '블랑카'로 큰 인기를 얻은 뒤 '개그콘서트' 합류를 희망한다고 인터뷰했던 내용이 기사에서는 이미 출연이 확정된 것처럼 보도됐고, 이 일로 프로그램 PD에게 오해를 사면서 시작부터 어려움을 겪었다고 밝혔다.

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그는 이후 코너를 준비하는 과정에서도 순탄치 않았다고 회상했다. 19기 특채로 입사했지만 20기와 21기 동기들과 친분을 쌓기 어려웠고, 선배들이 후배들에게 자신에게 인사하지 말라고 지시했다는 것이다.

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정철규는 "회의실에 들어가면 막내들이 자동으로 일어나 인사하다가 내 얼굴을 보면 다시 앉았다. 선배들이 시킨 일이니 후배들도 어쩔 수 없었을 것"이라고 말했다.

다만 그는 일부 동료들은 코너를 함께 고민해주는 등 도움을 주기도 했다며 감사한 마음을 전했다.

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하지만 가장 큰 상처는 한 선배의 지속적인 폭언이었다고 주장했다.

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정철규는 "그 선배는 회의실에 올 때마다 '눈에 띄지 마', '죽여버린다'고 말했다"며 "'검사받으러 오는 것까진 열심히 해. 그런데 눈에 띄지 마. 짜증나니까 죽여버린다'는 말을 6년 동안 들었다"고 털어놨다.

이어 "검사를 받으러 갔다가 마주쳐 인사를 했더니 그 선배가 팔을 부들부들 떨 정도로 나를 싫어했다"고 회상했다.

결국 정철규는 화장실까지 찾아가 "제가 잘못한 게 있으면 고치겠다"고 말했지만, 돌아온 답은 "잘못한 거 없어. 그냥 싫으니까 꺼져"였다고 말했다.

상황을 보다 못한 대선배 박준형도 중재에 나섰지만 소용없었다고 했다. 정철규는 해당 선배가 박준형에게도 "싫다고 형. 이 XX 짜증나"라고 말했다며 괴롭힘이 끝나지 않았다고 주장했다.

정철규는 오랜 괴롭힘 끝에 결국 정신과 치료를 받게 됐다고 고백했다.

그는 "너무 힘들어서 정신과를 다녔다"며 "가장 황당했던 건 정말 친했던 한 연예인이 나를 보고도 기억이 안 나는 척한 일이었다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com