“뼈마름·거식증 소문 지쳐” 아리아나 그란데, 도 넘은 외모 악플에 활동 중단

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[스포츠조선 박아람 기자] 세계적인 팝스타 아리아나 그란데(33)가 외모를 향한 도 넘은 악성 댓글과 억측에 지쳐 결국 활동 중단을 전격 선언했다.

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2일(현지시간) 아리아나 그란데 대변인은 이날 미국 대중지 '피플'에 "아리아나 그란데가 (대중의) 눈길에서 한발 물러나기로" 했다며 이같이 밝혔다.

대변인은 그간 "끊임없이 이어지는 시선"이 있었다는 점을 활동 중단 이유로 언급했다.

불과 며칠 전 정규 8집 음반을 들고 화려하게 가요계로 돌아왔으나, 뮤직비디오 속 수척해진 비주얼을 두고 온라인상에서는 '거식증 설' 등 무분별한 뜬소문과 인신공격이 쏟아졌다. 그간 마른 체형이 부각될 때마다 건강 이상설과 외모 품평에 시달려온 그는 이번 컴백 직후에도 도를 넘은 악플 세례를 피하지 못했다.

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결국 컴백의 기쁨을 누리기도 전에 활동 중단을 택한 아리아나 그란데는 오는 9월 1일 런던 투어 무대를 끝으로 잠정 휴식에 돌입하며, 출연을 앞두고 있던 웨스트엔드 대형 뮤지컬에서도 최종 하차하게 됐다. 제작사 측 역시 그의 결정을 존중하며 깊은 지지의 뜻을 전했다.

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아리아나 그란데는 그간 몸매와 관련한 언급이 "너무나 위험한 것"이라며 경계해왔다.

아역 시절부터 브로드웨이와 브라운관을 거쳐 글로벌 팝스타이자 흥행 보증 수표로 자리 잡기까지, 아리아나 그란데는 늘 대중의 뜨거운 스포트라이트 중심에 서 있었다. 특히 최근 대작 영화 흥행을 이끌며 바쁜 행보를 이어왔지만, 도를 넘은 외모 지상주의와 무차별적인 악플러들의 손가락질이 결국 세계적인 디바를 무대 뒤로 물러나게 만들었다는 점에서 팬들의 안타까움과 씁쓸함이 커지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com