'47세 임신' 한다감, 드디어 드러난 D라인..9월 출산 앞둔 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한다감이 전시회를 찾은 근황과 함께 제법 나온 D라인을 공개해 눈길을 끌었다.

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한다감은 3일 "날씨가 너무 덥죠? 저는 원래 더위를 잘 안 타는데 올해는 정말 덥네요. 실내만 찾게 된다"며 "뱅크시 전시회가 하도 핫하다고 해서 찾아왔다. 사람이 많지만 에어컨이 빵빵해서 너무 시원하다. 역시 시원한 곳이 최고!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 한다감이 전시회를 찾아 다양한 작품을 감상하는 모습이 담겼다. 현재 임신 중인 한다감은 제법 나온 D라인을 드러낸 채 여유롭게 전시를 즐기며 태교에 나서 눈길을 끌었다.

앞서 한다감은 최근 MBC '라디오스타'에 출연해 임신 7개월 차라고 밝히며, D라인이 크게 드러나지 않는 슬림한 몸매로 화제를 모은 바 있다.

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한편 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 지난 4월 47세에 임신 소식을 전해 화제를 모았으며, 오는 9월 아들을 출산할 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com