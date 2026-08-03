'300억 사기 혐의' 차가원, 세 번 만에 마주한 구속 기로...영장심사 종료

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 300억 원대 사기 혐의를 받는 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 레이블 대표가 약 2시간 25분간의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마쳤다.

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차 대표는 취재진의 혐의 관련 질문에 침묵한 채 법원을 떠났으며, 구속 여부는 이르면 이날 늦은 오후 결정될 전망이다.

서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 3일 오전 10시부터 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의를 받는 차 대표의 구속 전 피의자 심문을 진행했다.

차 대표는 이날 낮 12시 25분께 영장심사를 마친 뒤 법원을 빠져나왔다.

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그는 "오늘 심사에서 어떤 점을 소명했느냐", "혐의를 인정하느냐" 등 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 준비된 차량에 올라 현장을 떠났다.

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차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 아티스트들의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 코스닥 상장사 노머스에 제안해 계약을 체결하고 242억 원의 선급금을 받은 뒤 계약상 의무를 이행하지 않은 혐의를 받고 있다. 경찰은 피해 규모가 약 300억 원에 달하는 것으로 보고 있다.

차 대표 측은 관련 혐의를 전면 부인하고 있다.

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앞서 경찰은 두 차례 차 대표에 대한 구속영장을 신청했지만, 검찰은 범죄사실 보완 등을 이유로 영장을 반려했다.

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이후 경찰은 추가 수사를 거쳐 지난달 22일 세 번째 구속영장을 신청했고, 검찰은 같은 달 28일 법원에 구속영장을 청구했다.

법원은 차 대표의 심문 내용을 검토한 뒤 이르면 이날 중 구속 여부를 결정할 예정이다.

narusi@sportschosun.com