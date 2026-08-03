"인기 진짜 많았다" 명예영국인 백진경, 'LA 핫걸' 재현..교통체증 유발 미모 인증

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하는 백진경이 10년 전 자신을 대표했던 'LA 핫걸' 메이크업을 재현하며 당시의 추억과 솔직한 속내를 전했다.

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백진경은 최근 자신의 유튜브 채널에 '핫걸 시절로 돌아간 명예영국인'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 최근 온라인에서 화제를 모은 자신의 과거 사진을 언급하며, 2016년 유행했던 메이크업을 직접 재현하는 시간을 가졌다. 당시 스타일에 얽힌 비하인드와 함께 외모에 대한 자신의 생각까지 솔직하게 털어놓으며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

이날 백진경은 "얼마 전 백진경 LA 핫걸 시절이라고 사진들이 굉장히 유출됐다"며 웃음을 터뜨린 뒤, 2016년 유행을 휩쓸었던 메이크업을 하나씩 재현해 나갔다. 특히 당시 유행했던 일명 '킴 카다시안 눈썹' 스타일까지 그대로 선보여 반가움을 안겼다. 두껍고 아치형으로 강조한 눈썹에 컨실러로 라인을 또렷하게 정리하는 등, 한 시대를 상징했던 메이크업 기법을 세세하게 재현하며 추억을 자극했다.

과거 'LA 핫걸' 사진이 공개된 이후 이어진 반응에 대해서도 특유의 당당한 입장을 밝혔다. 그는 "'이게 뭐야'라고 하면서 믿을 수 없다고 하는 사람도 있는데, 내가 왜 증명해야 하냐. 틀렸다고 주장하는 사람이 증명해라. 내가 인기 없었다는 걸 증명해 봐라"라고 말하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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'LA 핫걸' 스타일을 꾸준히 유지했던 이유 역시 솔직하게 고백했다. 백진경은 "한국에서는 외모에 대한 칭찬을 받아본 적이 없었는데, 외국에 나가서 내 몸과 외모를 긍정적으로 바라봐 주니 너무 신이 났었다"며 "그래서 그 분위기와 스타일을 마음껏 즐겼던 것 같다"고 당시를 떠올렸다. 타인의 시선보다 자신이 행복했던 순간을 선택했던 이유를 담담하게 전하며 공감을 자아냈다.

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무엇보다 영상에서는 외모와 아름다움에 대한 백진경의 가치관이 진솔하게 드러났다. 그는 "사회에서 만든 잘못된 미의 기준을 무작정 받아들이지 말고, 그것이 정말 맞는 가치인지 진지하게 생각해 봐야 한다"고 강조하며 획일적인 미의 기준에 의문을 던졌다.

이어 "아름다움에는 정답이 없다. 나는 핏불인데 자꾸 포메라니안의 아름다움 기준을 들이대지 마라. 핏불 나름대로의 아름다움을 찾아가면 된다"며 자신만의 비유가 담긴 화법으로 소신을 전했다. 유쾌한 표현 속에는 타인의 잣대가 아닌 자신만의 매력을 인정하고 사랑해야 한다는 메시지가 담겨 시청자들의 공감을 이끌어냈다.

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백진경은 메이크업을 모두 마친 뒤 10년 전 'LA 핫걸' 스타일로 완벽하게 변신한 모습을 공개했다. 자신감 넘치는 포즈와 변함없는 에너지, 특유의 밝고 긍정적인 매력은 여전했다.

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한편 명예영국인은 지난 2022년 영국인 배우 배우 로한 네드와 결혼, 최근 임신 소식을 전해 많은 응원과 축하를 받았다.