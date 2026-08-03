화재로 떠난 故 허범욱 감독 유작, 개봉 이틀 앞두고 '잠정 연기'

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[스포츠조선 김준석 기자] 화재 사고로 세상을 떠난 고(故) 허범욱 감독의 유작 장편 애니메이션 '구제역에서 살아 돌아온 돼지'가 개봉을 이틀 앞두고 잠정 연기됐다.

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배급사 인디스토리는 3일 공식 입장을 통해 오는 5일 개봉 예정이었던 '구제역에서 살아 돌아온 돼지'의 개봉을 잠정 연기한다고 밝혔다.

인디스토리는 "영화에 대한 깊은 열정과 사람을 향한 따뜻한 시선을 잃지 않으셨던 감독님과 함께할 수 있어 큰 영광이었다"며 "감독님께서 남겨주신 소중한 작품들은 오래도록 기억될 것"이라고 고인을 추모했다.

이어 "개봉을 기다려 주신 분들께 갑작스럽고 안타까운 소식을 전하게 돼 진심으로 무거운 마음"이라며 "추후 개봉 및 관련 일정은 유가족분들과 제작진이 마음을 추스른 뒤 다시 안내해 드리겠다"고 전했다.

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허범욱 감독은 지난 6월 23일 발생한 화재 사고로 치료를 받아오다 같은 달 28일 새벽 세상을 떠났다. 향년 43세.

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'구제역에서 살아 돌아온 돼지'는 인간이 되려는 돼지 H와 짐승이 되려는 인간 정석이 시스템의 통제 속에서 생존을 벌이는 이야기를 그린 하드보일드 장편 애니메이션이다.

1983년생인 허 감독은 2014년 첫 장편 애니메이션 '창백한 얼굴들'로 제30회 홀랜드애니메이션영화제 장편 부문 대상을 받으며 주목받았다.

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이어 완성한 '구제역에서 살아 돌아온 돼지'는 프랑스 안시국제애니메이션영화제를 비롯해 시체스국제판타스틱영화제, 브뤼셀국제판타스틱영화제, 부천국제판타스틱영화제 등 세계 35개 영화제에 공식 초청됐으며, 제50회 서울독립영화제에서 장편 애니메이션 최초로 최우수작품상을 수상하는 성과를 거뒀다. 그러나 감독의 갑작스러운 비보로 개봉을 이틀 앞두고 상영 일정이 잠정 연기됐다.

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narusi@sportschosun.com