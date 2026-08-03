‘40억 빚’ 장동주, 사채 원금 3억2천만원 다 갚았다..“기회되면 배우 복귀도”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 장동주가 3억 원이 넘는 사채 원금을 모두 갚았다고 직접 밝혔다.

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3일 한국일보에 따르면, 장동주는 이날 통화를 통해 "오늘 사채 원금 3억 2천만 원을 모두 갚았다"며 "그동안 기다려주고 배려해준 분들께 감사드린다"고 전했다.

앞서 장동주는 지난 1월 휴대전화 해킹 피해를 입어 수십억 원의 막대한 빚을 떠안게 됐다고 고백해 충격을 안겼다. 이후 지난 5월에는 소속사와 상의 없이 돌연 배우 은퇴를 선언하기도 했다. 당시 그는 약 40억 원에 달하는 채무 중 가족과 지인들의 도움으로 30억 원 이상을 변제했음에도 끊이지 않는 채무 압박에 시달리고 있다고 토로한 바 있다.

이번 개인 채무 상환이 지연된 이유에 대해서는 고금리 사채를 먼저 정리하는 데 총력을 기울이다 보니 개인 채무와 금융기관 채무 변제가 늦어졌다고 설명했다. 이어 "개인적으로 돈을 빌려주신 분들께 정말 죄송하다"며 "사채 정리를 마친 만큼, 이제는 개인 채무와 금융기관 채무를 갚는 일에 전념하겠다"고 고개 숙였다.

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한편 채무 논란과 함께 자해 소동으로 물의를 빚었던 그는 현재 유니버스레이블과 전속계약을 맺고 라이브 크리에이터로 변신해 재기를 노리고 있다.

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한편, 장동주는 향후 배우 복귀 가능성에 대해서도 조심스럽게 입장을 밝혔다. 그는 "지금은 남아 있는 모든 채무를 깔끔하게 갚고 책임을 다하는 것이 최우선"이라며 "모든 빚을 상환한 뒤 기회가 주어지면 다시 연기자로 돌아오고 싶다"고 덧붙였다.

tokkig@sportschosun.com