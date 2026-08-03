실사화 '모아나', '곡성'→'스파이더맨' 공세 속 27일만에 100만 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니 라이브 액션 영화 '모아나'(토마스 카일 감독)가 27일 만에 100만 관객을 돌파했다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '모아나'가 3일 오전 7시 기준 누적 관객수 100만2338명 관객을 돌파했다.

개봉 첫날부터 관객들의 뜨거운 호평을 이끌어낸 '모아나'는 당당하면서도 사랑스러운 캐릭터들, 싱크로율 높은 배우들의 열연, 바다로 나아가는 모험 스케일과 웃음과 감동을 주는 OST로 원작에 이어 다시 한 번 국내 관객들의 사랑을 받으며 꾸준히 흥행을 이어가고 있다.

실관람객들은 "이보다 더 완벽한 원작 구현이 있을까! 애니도 좋았지만 살아 숨쉬는 그 활력에 입이 안 다물어졌다!"(CGV_@행복*********), "모아나 실사판 잘 만듬 제발 봐"(X_@soon********), "실사화는 결국 영화가 아니라 추억이랑 붙는 싸움 같음. 울컥하더라…"(X_@쓰*), "모아나 실사판 OST 듣기 좋았다"(CGV_@아름다*********) 등 '모아나'를 향해 호평을 쏟아내고 있다.

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특히, "모투누이 바다만이 진짜 내 여름이야… 청량감 미친 듯이 부어줌"(CGV_@영원********), "진짜 너무 재밌어! 캐스팅도 너무 찰떡ㅠㅠ CG도 하나도 안 어색하고 가족들이랑 다같이 보기 너무 좋다ㅠ 여름엔 모아나지"(CGV_@mh*****), "가족끼리 보기 좋고, 조카랑 봐서 더 좋았음"(메가박스_@cz*****), "극장에서 어른 아이 모두 깔깔 대면서 웃다가 같이 감동받으면서 보는 게 명절 느낌! 보고 나오면서도 다들 각자 다른 노래 흥얼흥얼~ 또 시원한 섬과 바다 배경이라 여름에 즐기기 딱 제격!"(네이버_@hi*****), "가족들과 함께 보기 좋은 최고의 선택지! 후덥지근한 요즘, 애들까지 다 데리고 극캉스 영화로 더할 나위 없다!"(CGV_@bl*****) 등 올여름 원픽 영화로 '모아나'를 꼽는 뜨거운 반응도 이어지고 있다.

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이에 남녀노소 모두 즐길 수 있는 올여름 대표 오션 어드벤처로 관객들의 사랑을 받고 있는 '모아나'의 흥행 파도가 어디까지 이어질지 기대를 모은다.

동명의 애니메이션을 실사화 한 '모아나'는 바다가 선택한 소녀 모아나가 전설의 영웅 마우이와 함께 저주에 빠진 섬을 구하기 위해 미지의 바다로 떠나는 이야기를 그린 작품이다. 캐서린 라가이아, 드웨인 존슨이 출연했고 뮤지컬 '인 더 하이츠' '해밀턴'을 연출한 토마스 카일 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com