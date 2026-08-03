'오디세이' 맷 데이먼X샤를리즈 테론X크리스토퍼 놀란 韓방문 효과 톡톡..전체 예매율 1위

영화 '오디세이' 내한 기자간담회가 3일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란 감독, 맷 데이먼이 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.03/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 맷 데이먼, 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란 감독의 내한 소식으로 온종일 떠들썩한 하루를 보내고 있는 가운데, 개봉을 이틀 앞두고 전체 예매율 1위에 등극하며 무서운 화력을 과시했다.

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'오디세이'가 개봉을 이틀 앞둔 오늘(3일) 전체 예매율 1위에 올랐다. 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 3일 오후 2시 51분 기준, 사전 예매 36만7000장을 돌파하며 전체 예매율 1위에 올랐다.

이는 338만 관객을 돌파하며 흥행을 이어가고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 넘어선 것은 물론, '오펜하이머'의 동시기 사전 예매량(개봉 D-2, 33만2000장)을 뛰어넘으며 크리스토퍼 놀란 감독 연출작 가운데 역대 최고 사전 예매량을 경신한 것으로 그 의의를 더한다.

'오디세이'?의 주역들은 오늘 내한 기자간담회를 시작으로 다양한 국내 주요 매체와의 인터뷰를 진행하며, 내일(4일)에는 팬들과 직접 만나는 레드카펫 행사를 앞두고 있다.

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감독과 배우들의 공식 내한으로 연일 화제를 모으고 있는 '오디세이'는 폭발적인 예매 상승세까지 이어가며 올여름 최고의 기대작다운 존재감을 입증하고 있다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com