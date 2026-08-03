'현빈♥' 손예진, 수준급 요리+살림실력 공개된다..'냉장고를 부탁해' 출격

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 JTBC '냉장고를 부탁해'에 뜬다.

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3일 조이뉴스24 보도에 따르면 손예진은 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014' 출연을 확정하고, 현재 녹화와 관련한 세부 일정을 조율 중이다.

이번 출연은 오는 9월 공개를 앞둔 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 홍보의 일환이다.

무엇보다 손예진의 '냉장고를 부탁해' 출연 소식은 그의 실제 일상이 처음으로 공개된다는 점에서 더욱 관심을 끌고 있다. 그동안 손예진은 자신의 SNS를 통해 직접 만든 집밥과 베이킹, 다양한 요리를 공개하며 수준급 요리 실력을 인정받아 왔다. 정갈한 플레이팅과 정성이 담긴 음식은 매번 화제를 모으며 '요리 잘하는 배우'라는 수식어를 얻기도 했다.

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특히 2022년 배우 현빈과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있는 손예진은 현재 행복한 가정을 꾸려가고 있다. 좀처럼 예능에서 사적인 이야기를 털어놓지 않았던 만큼, 이번 방송을 통해 공개될 냉장고 속 식재료는 물론, 현빈과의 결혼 생활과 육아를 비롯한 소소한 일상 에피소드가 전해질지에도 관심이 집중된다.

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손예진이 출연하는 JTBC '냉장고를 부탁해 since 2014'는 8월 중순 녹화를 진행한 뒤, 9월 중 방송될 예정이다.

한편 손예진이 출연하는 넷플릭스 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 조씨부인(손예진)과 조선 최고 연애꾼 조원(지창욱)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 여인 희연(나나)의 이야기다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com